Velika Britanija po brexitu ne želi ostati v carinski uniji

Ta teden nov krog pogajanj

5. februar 2018 ob 11:12

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska vlada izključuje vsakršno obliko sodelovanja države v carinski uniji z Evropsko unijo po odhodu iz povezave.

"Ni naša politika, da bi bili v carinski uniji. Ni naša politika, da bi bili v kateri koli carinski uniji," je dejal vir na Downing Streetu. Pred tem so se dolgo pojavljala ugibanja glede vladne politike pri tem vprašanju in celo špekulacije, da naj bi si London prizadeval za delno članstvo v carinski uniji.

S slednjim bi se na primer izognili uvedbi mejnega nadzora med britansko Severno Irsko in Irsko, kar velja za enega najbolj žgočih problemov, ki jih prinaša brexit.

Vlada: Smernice se niso spremenile

V zadnjih dneh so prišla na dan razhajanja med ministri. Zavrnitev možnosti sodelovanja v carinski uniji bo po pisanju časnika Guardian vznejevoljila zagovornike obstanka v Uniji, ki so upali, da bo London z Brusljem sklenil dogovor, ki bo omogočil tesne odnose. Bo pa pomiril zaskrbljenost zagovornikov brexita, ki so grozili celo z uporom proti vodstvu vladajočih konservativcev, če bi premierka Theresa May naredila korak bližje k dogovoru z EU-jem, ki bi omejil trgovinske dogovore, te pa bi lahko Velika Britanija sklepala z državami zunaj EU-ja, še piše časnik.

Kot je zatrdil vir na Downing Streetu, je članstvo v carinski uniji nekaj povsem drugega kot poseben carinski dogovor, ki bi državi omogočal sklepanje dogovorov z državami zunaj EU-ja. Dejal je še, da se politika glede tega vprašanja ni spremenila, češ da so smernice začrtali že avgusta lani.

Prav ta teden se bodo nadaljevala pogajanja o brexitu. Glavni pogajalec Evropske unije Michel Barnier se bo danes v Londonu sestal z britansko premierko Thereso May in vodjo britanskih pogajalcev Davidom Davisom. To bo uvod v nov krog pogajanj na strokovni ravni, ki bodo potekala v Bruslju od torka do petka. Teme bodo tako ločitvena vprašanja kot prehodno obdobje in prihodnji odnosi.

Meja na Irskem še vedno pereče vprašanje

Od torka do četrtka se bodo pogajalci posvetili vprašanjem, povezanim z izstopom, vprašanju meje na irskem otoku in prehodnemu obdobju od izstopa Velike Britanije do uveljavitve sporazuma o novem partnerstvu. V petek bodo pogajalski koordinatorji napravili povzetek novega kroga, britanska stran pa naj bi posredovala dodatne informacije v povezavi s stališči do prihodnjega partnerstva.

EU je nedavno sprejel izhodišča za pogajanja o prehodnem obdobju, po katerih naj bi to trajalo do konca leta 2020, Velika Britanija pa bi morala v celoti spoštovati evropsko zakonodajo, ne bi pa imela pravice do odločanja.

Konec lanskega leta so pogajalci dosegli kompromis o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih - pravicah državljanov, finančni poravnavi in meji na irskem otoku, ki pa ga je še treba prevesti v pravno besedilo.

Prehodne določbe in ločitvena vprašanja bodo združena v sporazum o izstopu, ki naj bi bil dorečen do oktobra, nato naj bi stekli postopki ratifikacije. Brez sporazuma o izstopu ne bo tranzicije, poudarja Barnier.

To so prva pogajanja o izstopu članice iz Unije. Britanci so se za izstop izrekli na referendumu junija 2016. Pogajanja zaradi močnih notranjepolitičnih trenj na Otoku potekajo v veliki negotovosti.

A. P. J.