Velika Britanija: Po napadu najvišja stopnja ogroženosti

Med potniki na vlaku je bila tudi Slovenka

15. september 2017 ob 10:57,

zadnji poseg: 15. september 2017 ob 23:52

London - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Jutranjo eksplozijo na londonski podzemni železnici na postaji Parsons Green je povzročila improvizirana eksplozivna naprava. V incidentu je bilo ranjenih 29 ljudi. Varnostne službe naj bi že identificirale osumljenca za napad. Odgovornost za napad je prevzela t. i. Islamska država.

Reuters navaja tvit novinarja televizije Sky News, da so britanske varnostne službe identificirale osumljenca, ki naj bi bil vpleten v napad, s pomočjo posnetkov nadzornih kamer. Sky News se sklicuje na varnostne vire. Poznavalec nadzornih kamer je za BBC dejal, da je londonska podzemna železnica prepredena s kamerami in da je napadalec najverjetneje vstopil na eni izmed petih južnejših postaj linije.

Eksplodiralo je ob 8.20, torej prav v času jutranje prometne konice, tako da je bil vlak poln potnikov, ki so se vozili na delo. Med potniki je zavladala panika, oblasti pa so zaprle linijo podzemne železnice District Line med postajama Earl's Court in Wimbledon v jugozahodnem delu Londona.

Očividci na vlaku so poročali o glasni eksploziji, ko so se približevali podzemni postaji, in prepoznavnem vonju po zažganem. Na eni izmed fotografij, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih, je vidno goreče belo vedro v plastični vrečki.

NEPOSREDNO IZ LONDONA

Slovenka Špela Sojer je bila v času eksplozije na vlaku. V pogovoru za MMC je dejala, da se je vlak ravno ustavljal, ko so zaslišali eksplozijo. Potniki, ki so že bili na vlaku, so želeli čim hitreje izstopiti, tisti, ki so čakali na postaji, pa niso vedeli, kaj se dogaja, in so želeli vstopiti, zato je bila zmeda še toliko večja. "Samo bežala sem in se nisem ozirala na druge, le ven sem želela. Sama se k sreči nisem poškodovala, videla pa sem veliko ranjenih. Veliko je bilo kričanja, prerivanja, panike, bilo je kot v filmu." Sojerjeva je dodala, da so se pristojne službe zelo hitro odzvale na napad, saj je takoj na kraj dogodka prišla prva pomoč, videla je tudi gasilce in policiste.



Poškodovani, ker so hiteli na plano

Nekaj ljudi je bilo poškodovanih tudi v naglici, ko so poskušali čim prej priti na ulico. Natasha Wills iz londonske službe za nujno pomoč je sporočila, da je bila njihova primarna naloga oceniti stopnjo in naravo poškodb in da so na prizorišče poslali več ekip, med drugim enote, opremljene za ravnanje s strupenimi snovmi. Na kraj dogodka so prišli tudi strokovnjaki za razstreliva ter iskali dokaze in sledi.

V bolnišnici je pomoč poiskalo 29 ljudi, nihče ni v smrtni nevarnosti. Policija dogodek obravnava kot teroristično dejanje.

Najvišja stopnja ogroženosti

Britanska premierka Theresa May, ki je sklicala sestanek nacionalnega odbora za varnost, je sporočila, da je bila stopnja teroristične ogroženosti v Veliki Britaniji povišana na najvišjo, kritično stopnjo. To pomeni, da se pričakuje, da je nov napad neizogiben. Po besedah premierke bo vojska nudila podporo policiji in jo zamenjala na določenih krajih, ki niso dostopni javnosti.

London je letos doživel že štiri teroristične napade, v katerih je umrlo 36 ljudi.

Obsodbe in sožalje

Tudi župan Londona Sadiq Khan je napad obsodil. Sporočil je, da London "absolutno obsoja groznega posameznika, ki nam je skušal s terorizmom škoditi in uničiti naš način življenja". Nadaljeval je, da je London že večkrat dokazal, da ga terorizem ne bo ustrahoval niti premagal. Londončane in Londončanke pa je pozval, naj bodo mirni. Odgovorne za napad bodo ujeli, je še zagotovil Khan.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je prebivalce mesta prav tako pozval, naj ostanejo mirni. Vodja opozicijske laburistične stranke Jeremy Corbyn pa je sporočil, da je v mislih z ranjenimi v incidentu, in se zahvalil urgentnim službam za njihovo delo.

Trump po napadu o prepovedi vstopa v ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju sporočil, da bi morali s teroristi ravnati strožje. "Ponoven napad v Londonu zgubarskega terorista. To so bolni in dementni ljudje, ki jih spremlja Scotland Yard. Treba je biti proaktiven," je zapisal. "Z zgubarskimi teroristi je treba ravnati strožje. Splet je njihovo glavno orodje rekrutiranja, ki ga je treba odrezati in bolje uporabiti," je nadaljeval. Ob tem je še opomnil, da bi morala biti prepoved potovanja v ZDA obsežnejša, strožja in bolj specifična, "to pa ne bi bilo politično korektno".

Londonska policija je že dejala, da se na Trumpove izjave ne bodo odzvali. "To ni nekaj, kar bi komentirali," je sporočila tiskovna predstavnica policije.

Theresa May: Špekulacije niso v pomoč

Britanska premierka je po Trumpovi izjavi že sporočila, da ni v pomoč, da ljudje špekulirajo glede preiskave oziroma tega, da je policija spremljala odgovorne za napad, poroča Reuters. Theresa May je še dejala, da policija in varnostne službe delajo vse, kar lahko, da identificirajo odgovorne za "strahopetni napad".

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je na Twitterju izrazil sožalje žrtvam. "Terorizem ne pozna meja in se premaga tako, da stojimo skupaj," je tvitnil.

Nemška vlada je izrazila zaskrbljenost. Kot je sporočil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Martin Schäfer, "so zelo zaskrbljeni nad tem, kar se tam dogaja".

Obsodba tudi iz Slovenije

Slovensko zunanje ministrstvo (MZZ) je objavilo, da obsoja današnji teroristični napad. "V mislih smo s prizadetimi. Slovenija stoji ob strani Veliki Britaniji," ki je zaveznica v zvezi Nato in partnerica v Evropski uniji, so še tvitnili na MZZ-ju.

