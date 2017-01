Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za malarijo v Afriki vsake dve minuti umre otrok. Foto: EPA Bolezen se širi s pikom okuženih samic komarjev, ki prenašajo okužene parazite - plazmodije. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velika Britanija: Pri štirih bolnikih z malarijo je običajno zdravljenje spodletelo

Paraziti razvijajo odpornost proti zdravilom

31. januar 2017 ob 12:43

London - MMC RTV SLO

Britanski zdravniki so sporočili, da prvič v zgodovini zdravljenje malarije z običajno terapijo ni bilo uspešno. Analiza je pokazala, da se paraziti drugače razvijajo in so s tem odporni na običajna zdravila.

Med oktobrom 2015 in februarjem 2015 so v britanskih bolnišnicah neuspešno zdravili štiri za malarijo obelele bolnike, ki so bili vsi v Afriki. Četverica se je sprva odzivala na običajno kombinacijo protimalaričnih zdravil, mesec dni po odpustitvi domov pa so se vsi štirje zaradi ponovitve bolezni vrnili v bolnišnico. Četverico, eden od njih je bil v Angoli, drugi v Liberiji, dva pa v Ugandi, so potem pozdravili z drugo kombinacijo zdravil. Klinična poročila o najnovejših dognanjih glede malarije so strokovnjaki objavili v strokovni reviji Antimikrobni agenti in kemoterapija.

Kot piše BBC, skupina strokovnjakov na londonski šoli za higieno in tropsko medicino opozarja, da je prezgodaj za preplah, so pa opomnili, da bi se lahko razmere na področju zdravljenja malarije v primeru večje odpornosti parazitov hitro poslabšale.

"Vse kaže, da se nekaj spreminja, toda zaenkrat še nismo v krizi. To je zgodnji znak in obravnavati ga moramo resno, saj utegne voditi do večjega učinka," je dejal biolog in klinični znanstvenik Colin Sutherland, sodelavec laboratorija za malarijo na londonski šoli za higieno in tropsko medicino. Ob tem je dodal, da se je že prej govorilo o neučinkovitem zdravljenju malarije v Afriki, zato stroka poziva k nadaljnjim raziskavam učinkovitosti zdravljenja. "Pazljivo moramo preveriti učinkovitost zdravil."

Po poročanju BBC-ja strokovnjaki ocenjujejo, da ne gre za razvoj nove oblike parazitov, temveč da že poznani bolezenski paraziti razvijajo nove mehanizme delovanja, zaradi katerih so odporni na zdravila.

Malarija je ena najpogostejših tropskih bolezni in je eden od glavnih vzrokov smrti pri afriških otrocih, mlajših od pet let, zaradi nje vsake dve minuti umre otrok. Kot piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da za malarijo na svetu letno zboli 300 do 500 milijonov ljudi, zaradi nje pa umre med enim in tremi milijoni ljudi, več kot polovica med njimi je otrok. Bolezen je razširjena v več kot 100 državah sveta, pojavlja se skoraj v vseh državah podsaharske Afrike, v nekaterih deželah srednje in južne Amerike, v državah Bližnjega vzhoda, osrednje, južne in JV Azije ter na nekaterih tihomorskih otokih.

K. T.