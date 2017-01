Velika Britanija se bo po brexitu bolj povezala s Turčijo

Erdogan in Mayeva za krepitev gospodarskih odnosov med državama

28. januar 2017 ob 17:59,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 18:55

Ankara - MMC RTV SLO/STA

Britanska premierka Theresa May in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sta po srečanju v Ankari dejala, da bodo po izstopu Velike Britanije iz EU-ja okrepili trgovino med državama.

Na srečanju sta med drugim govorila še o varnosti, Siriji, boju proti skrajni skupini Islamska država (IS) in razdeljenem Cipru.

"Strinjali smo se, da bomo imeli skupno delovno skupino, ki bo pripravila osnove za trgovino med državama po brexitu," je povedala Mayeva, ki je Turčijo označila za eno najstarejših prijateljic Velike Britanije. Erdogan je dodal, da nameravajo povečati letno gospodarsko menjavo med državama na 20 milijard dolarjev (18,7 milijarde evrov).

Ob srečanju so tudi sporočili, da sta državi sklenili 100 milijonov funtov vreden obrambni sporazum, po katerem bo Velika Britanija za turške zračne sile pomagala razviti vojaška letala.

V okviru obiska je Mayeva pozvala gostitelja, naj Turčija vzdržuje demokracijo s spoštovanjem zakonov in mednarodnih standardov na področju človekovih pravic.

V Turčijo po srečanju s Trumpom

Mayeva, ki je v petek kot prva med svetovnimi voditelji obiskala ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je danes prvič obiskala Turčijo. Poleg Erdogana se je še ločeno srečala tudi s turškim premierjem Binalijem Yildirimom.

Na novinarski konferenci po pogovorih s turškim kolegom Mayeva ni želela obsoditi Trumpovega ukaza, s katerim je prepovedal prihod beguncev v ZDA, rekoč da je Washington sam odgovoren za svojo politiko do beguncev. "ZDA so odgovorne za politiko ZDA do beguncev. Velika Britanija je odgovorna za politiko Velike Britanije do beguncev," je odgovorila na novinarsko vprašanje, kakšno je njeno mnenje o Trumpovem izvršnem ukazu.

Yildirim pa je dejal, da zidovi ne bodo rešili begunskega vprašanja. "Ne moremo rešiti begunskega vprašanja s postavljanjem zidov," je na prošnjo za komentar Trumpovih odločitev odgovoril turški premier.

Mayeva je na obisku poskušala ohraniti ravnovesje med britanskim zanimanjem za širjenje gospodarskih odnosov s Turčijo in evropsko kritiko nedavnih čistk po neuspelem puču.

Sicer pa se je britanski minister za trgovino in vlaganje Mark Price v Ankari pred kratkim že srečal z več turškimi ministri. Tri mesece po referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU-ja pa je Turčijo obiskal britanski zunanji minister Boris Johnson, ki je že takrat izrazil upanje, da se bodo gospodarski odnosi med državama okrepili.

K. S.