Velike spremembe v finski nacionalistični stranki Finns

Najverjetnejši Soinijev naslednik Halo-aho znan po ostrih načelih proti migracijam in Evropski uniji

5. marec 2017 ob 12:19

Helsinki - MMC RTV SLO/Reuters

Finski zunanji minister Timo Soini je napovedal svoj odstop z mesta voditelja nacionalistične in evroskeptične stranke Finns, kar bi lahko vplivalo na finsko tristrankarsko vlado.

Soini je v svojem blogu zapisal, da na junijskem kongresu ne bo kandidiral za predsednika stranke. Če Finns ostane v parlamentu, si želi ostati na mestu zunanjega ministra, je dodal.

54-letni politik je nacionalistično stranko soustanovil in vodil 20 let ter jo z evroskeptičnim in nacionalističnim odnosom iz političnega obrobja potegnil v ospredje med finančno krizo, leta 2015 pa se je Finns prvič uvrstila v parlament. Vendar druga največja stranka zaradi kompromisov z varčevalno usmerjeno vlado v zadnjem času izgublja podporo, po javnomnenjskih raziskavah se z devetimi odstotki podpore uvršča na peto mesto.

Možni naslednik ostro proti EU-ju in migrantom

Najverjetnejši Soinijev naslednik je evroposlanec Jussi Halla-aho, ki je znan po svojem ostrem odnosu do imigracij in Evropski uniji. "Osebno menim, da članstvo v EU-ju ni v finskem strateškem nacionalnem interesu," je dejal v intervjuju za finski časopis Iltalehti in napovedal, da bo junija najverjetneje kandidral za vodenje stranke.

Hallo-aho je znan po svojih spornih predlogih, kot je recimo sankcioniranje organizacij za reševanje migrantov na Mediteranu, saj naj bi ti opogumljali prebežniki na poti iz Afrike v Evropo.

Posledice za parlament

"Soinijev odstop lahko ima dramatične posledice. Ne verjamem, da Finns lahko ostane v parlamentu, če bo izvoljen Hallo-aho. To bi lahko peljalo v vladno krizo," je dejal profesor političnih ved Kimmo Gronlund.

Desnosredinska vlada premierja Juhe Sipile se sooča z demonstracijami in stavkami zaradi ostrega varčevalnega programa reform za nov zagon ekonomije po desetletju stagniranja.

J. R.