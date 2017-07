Venezuela: Opozicijskega voditelja Lópeza iz zapora premestili v hišni zapor

Po izpustitvi pozval k protestom proti vladi

9. julij 2017 ob 13:51

Caracas - MMC RTV SLO

Venezuelsko vrhovno sodišče je po treh letih odredilo izpustitev enega glavnih opozicijskih voditeljev Leopolda Lópeza iz zapora in premestitev v hišni zapor.

López je prestajal 14-letno zaporno kazen po obsodbi zaradi hujskanja k nasilju med protivladnimi protesti leta 2014. Sam je obtožbe zanikal. Vrhovno sodišče je odredilo izpustitev iz zdravstvenih razlogov, poroča BBC. Predsednik Nicolás Maduro je dejal, da "spoštuje" in "podpira" odločitev sodišča.

Nekaj ur po tem, ko je bil izpuščen iz zapora, je López pozval svoje podpornike, naj še naprej protestirajo na ulicah proti Maduru.

Vodja regionalnega bloka, Organizacije ameriških držav, Luis Almagro je dejal, da odločitev sodišča ponuja novo priložnost za narodno spravo. Venezuelska opozicija in tuje države so dolgo pritiskale za njegovo osvoboditev. Nekdanji opozicijski predsedniški kandidat Henrique Capriles je poudaril, da morajo biti López in vsi "politični zaporniki" popolnoma svobodni.

Lópezov oče je dejal, da so Lópeza pred nekaj dnevi kaznovali in ga za tri dni dali v samico brez svetlobe in vode. Zdaj pa López nosi elektronsko zapestnico, da lahko oblasti spremljajo njegovo gibanje.

Opozicija zahteva izpustitev politikov

V Venezueli potekajo protivladni protesti, podobni tistim, zaradi katerih je bil López zaprt. Opozicija poziva k predčasnim volitvam in zahteva izpustitev opozicijskih politikov, zaprtih v zadnjih letih. Po njenem mnenju so socialistične vlade Madura in njegovega predhodnika Huga Cháveza po prihodu oblast leta 1999 krive za slabo gospodarsko stanje v državi.

B. V.