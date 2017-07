Venezuelske oblasti prepovedale proteste pred volitvami

V spopadih med stavko umrli trije ljudje

27. julij 2017 ob 21:48

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Venezuelske oblasti so prepovedale proteste pred nedeljskimi volitvami v ustavodajno skupščino, ki naj bi oblikovala novo ustavo. Spopadi med trajajočo 48-urno stavko so zahtevali tri življenja.

Opozicija napoveduje bojkot nedeljskih volitev, saj meni, da bo predsednik Nicolas Maduro z ustavnimi spremembami še okrepil svojo oblast in uvedel diktaturo. Predsednik ob tem trdi, da so ustavne spremembe edina možnost za opolnomočenje ljudstva in mirno prihodnost države.

Venezuelski notranji minister Nestor Reverol je medtem zagrozil, da tistim, ki bodo od petka dalje sodelovali na demonstracijah, zborovanjih, pohodih ali podobnih dogodkih, ki bi lahko ovirala glasovanje ali vplivali nanj, grozi od pet do deset let zapora.

Za petek je opozicija sicer napovedala nove proteste, s katerimi želi Madura prisiliti, da bi odpovedal volitve. Že pred tem je opozicija v Venezueli v sredo začela 48-urno splošno stavko, ki je sicer manj zastopana kot nedavna 24-urna. Reuters ob tem piše, da je v Venezueli ob hudi gospodarski krizi veliko tovarn in trgovin že tako ali tako zaprtih, zato je učinek takšnih stavk težko ovrednotiti.

Tri smrtne žrtve med spopadi

Protesti proti referendumu so medtem zahtevali tri nove smrtne žrtve. V spopadih med protestniki in varnostnimi silami sta v zahodni pokrajini Merida umrla 23-letnik in 30-letnik, v revni soseski Caracasa pa je umrl 16-letnik. Policija je med spopadi aretirala okoli 180 ljudi. Od aprila so skupno prijeli 4.800 ljudi, izmed katerih je 1.325 še vedno v zaporu.

Kolumbijska letalska družba Avianca je sledila zgledu nekaterim mednarodnim prevoznikom in preklicala vse lete, napovedane za petek.

Sporen sistem volitev v skupščino

Na nedeljskih volitvah bodo volivci v ustavodajno skupščino izbirali 364 uradnikov iz vseh pokrajin in občin po državi ter dodatnih 181 sektorskih predstavnikov, med katerimi so predstavniki študentov, kmetovalcev in ribičev.

Opozicija, ki volitve bojkotira, opozarja na nepravično volilno geometrijo, saj Madurova Socialistična stranka največ podpore uživa na podeželju, kjer glasovi štejejo več kot v urbanih središčih.

Venezuelska najmanj poseljena pokrajina Amazonas, kjer živi 188.000, bo tako na primer izvolila osem predstavnikov, medtem ko bodo v prestolnici Caracas z 2,1 milijona prebivalcev izvolili sedem predstavnikov ustavodajne skupščine.

J. R.