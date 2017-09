Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prebivalci San Juana v Portoriku pripravljajo zaloge vode. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vetrovi Irme dosegajo hitrost do 295 kilometrov na uro

Izredne razmere razglasili tudi v predelih ZDA

6. september 2017 ob 07:19

San Juan - MMC RTV SLO

Orkan Irma, ki se bliža Antilom, se je okrepil v orkan pete, najvišje stopnje in naj bi bil najmočnejši orkan v Atlantskem oceanu v preteklem desetletju. Veter je dosegel moč do 295 kilometrov na uro.

Orkan bo najprej dosegel otoke Leeward, ki jih tvorijo Antigua, Barbuda in Anguilla, potem pa bo prešel Portoriko in Dominikansko republiko ter Haiti, potem pa nadaljeval pot proti Kubi, zaradi česar so oblasti zaprle več letališč, letovišč, več tisoč prebivalcev na najbolj ogroženih območjih so evakuirali, druge prebivalce pa pozvale, naj se umaknejo na varno. Kot še poroča BBC, je v Portoriku med pripravami na orkan umrl 75-letni moški.

Ameriški predsednik Donald Trump je razglasil izredne razmere na Floridi, v Portoriku in na ameriških Deviških otokih. Zaradi orkana pa so obvezno evakuacijo odredili na območju Key Westa.

Ameriški državni center za orkane je sporočil, da se orkan premika s hitrostjo 24 kilometrov na uro, in da bi utegnil biti "potencialno katastrofralen."

Za Irmo se na Atlantiku že razrašča tretja tropska nevihta Jose, ki naj bi se v orkan razvila proti koncu tedna.

K. T.