Video: 53-metrski silos ob detonaciji padel na napačno stran

9. april 2018 ob 13:05

Köbenhavn - MMC RTV SLO

V danskem kraju Vordingborg so v petek zrušili 53 metrov visok silos. A detonacija se ni iztekla po načrtih, saj je silos padel v napačno smer in pri tem poškodoval bližnje kulturno središče, v katerem sta knjižnica in glasbena šola.

Detonacijo si je ogledala množica ljudi, zato je bila sreča v nesreči, da se je vse skupaj dobro izšlo in ni bilo ranjenih. Sprva je šlo vse po načrtih, po nekaj sekundah razstrelitve pa je silos spremenil smer in namesto na zelenico padel v nasprotno smer, ob bližnjo stavbo. Preiskava, kaj je šlo narobe, še poteka, danski preiskovalci so sporočili le, da je bilo s pripravo vse v redu.

"Takšne stvari se ne bi smele dogajati, a predvsem sem vesel, da pri nesreči ni bilo žrtev. Še dobro, da smo kulturno središče pred detonacijo izpraznili," je dejal župan mesta Mikael Smed.

Silos so porušili, da bo na njegovem mestu zrasla nova soseska s hotelom, stanovanji, kavarno in konferenčnim centrom.

