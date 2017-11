Video: Bosanski Hrvat naj bi v Haagu med izrekom sodbe popil strup

Obsojeni za etnično čiščenje, umore in mučenja

29. november 2017 ob 09:27,

zadnji poseg: 29. november 2017 ob 12:46

Haag - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Haaško sodišče je v prizivnem postopku potrdilo prvostopenjski obsodbi za bosanska Hrvata Jadranka Prlića in Bruna Stojića. Eden izmed obsojenih je po razsodbi popil neznano pijačo.

Kot poročajo hrvaški mediji, je Slobodan Praljak, nekdanji načelnik generalštaba HVO, potem ko so mu potrdili zaporno kazen 20 let, dejal: "Praljak ni vojni zločinec. S prezirom zavračam vašo razsodbo." Nato se je usedel in nekaj popil. Nato je dejal: "Nisem vojni zločinec, nasprotujem sodbi." Kot je zatrdila njegova odvetnica Nataša Faveau-Ivanović, je bil v steklenički strup, zato je predsedujoči sodnik v sodno dvorano poklical zdravnika in prekinil izrek sodbe.

Po odločitvi sodišča stekleničke niso smeli odnesti iz sodne dvorane, za obsojenca pa so poklicali zdravniško pomoč. Odpeljali so ga s helikopterjem.

Potrjene kazni

Pred tem je sodnik Carmel Agius sporočil, da so v prizivnem postopku, ki se je začel junija leta 2013, potekal pa marca letos, upoštevali del pritožb obrambe in tožilstva, da pa so kljub temu visoki civilni in vojaški predstavniki bosanskih Hrvatov "še naprej krivi za številne in težke zločine v BiH". Sporočil je tudi, da je prizivni senat potrdil tudi prvostopenjski obsodbi nekdanjemu predsedniku vlade Herceg-Bosne Jadranku Prliću na 25 let zapora in nekdanjemu obrambnemu ministru Brunu Stojiću na 20 let.

Prizivni sodni senat mora izreči še pravnomočno sodbo bivšemu načelniku generalštaba HVO Milivoju Petkoviću ter bivšemu šefu vojaške policije Valentinu Ćoriću in šefu komisije za izmenjavo vojnih ujetnikov Berislavu Pušiću.

Šesterica je bila na prvi stopnji 29. maja 2013 obsojena na skupno 111 let zapora. Spoznali so jih za krive vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti nad Bošnjaki med letoma 1992 in 1994 zaradi etničnega čiščenja, pa tudi zaradi organiziranja koncentracijskih taborišč ter umorov, mučenj in posilstev v Hercegovini in osrednji Bosni.

Petković je bil obsojen na 20 let zapora, Ćorić na 16 let, Pušić pa na 10 let.

Krivi etničnega čiščenja

Osrednje osebe sodbe sicer niso le imena šesterice, za katere je sodišče na prvi stopnji pred približno štirimi leti odločilo, da so krivi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti nad Bošnjaki med letoma 1992 in 1994. V političnem smislu v Zagrebu čakajo predvsem na morebitno zavrnitev dela prve sodbe, ki se nanaša na vlogo takratnega hrvaškega vodstva. Sodišče je namreč poudarilo, da je bil takratni spopad mednarodni konflikt, da je Zagreb nadzoroval tako vojaške kot politične veljake Herceg-Bosne ter da so bili zločini nad muslimanskim prebivalstvom del skupnega zločinskega ravnanja, v katerem je sodeloval del hrvaškega političnega in vojaškega vodstva, vključno s takratnim predsednikom Franjem Tuđmanom, je poročal dopisnik RTV Slovenija Matjaž Trošt.

Današnja sodba je bila zadnje dejanje sodišča, ki bo po 24 letih zaprlo svoja vrata. Primere, ki ostajajo brez razpleta, pa rešuje posebni mehanizem, ki v manjšem obsegu nadaljuje delo sodišča.

