Video: Eksploziji med Madurovim govorom. Venezuelski predsednik nepoškodovan.

Medtem ko je imel venezuelski predsednik Nicolás Maduro govor ob 81. obletnici vojske v Carácasu, sta se mu približala brezpilotna letalnika z razstrelivom, a ga nista dosegli. V eksplozijah je bilo ranjenih sedem ljudi. Šlo naj bi za poskus atentata.

Posnetki dogodka v času vojaške parade kažejo, da je Maduro sredi govora nenadoma začudeno pogledal navzgor, nato pa je močno počilo, pri čemer so postrojeni vojaki začeli bežati. Nato se je prenos v živo prekinil. Kot je povedal minister za komunikacije Jorge Rodríguez, sta letalnika z razstrelivom eksplodirala blizu Madurove govornice. To je potrdil tudi sam Maduro, ki so ga varnostniki zaščitili z neprebojnimi ščiti.

V napadu je bilo ranjenih sedem vojakov, oblasti pa so sporočile, da je bilo več ljudi že aretiranih, poroča BBC. Maduro je dejal, da naj bi eden od odgovornih za načrtovanje napada živel v ZDA.

Francoska tiskovna agencija AFP navaja pojasnila neimenovanega policista, da naj bi letalniki prileteli iz bližnjega stanovanja, ki ga je potem po eni od eksplozij zajel ogenj. Po drugih navedbah pa ta požar naj ne bi bil povezan z incidentom na paradi.

Odgovornost prevzela neznana skupina

Medtem je doslej neznana skupina "venezuelskih vojaških in civilnih domoljubov, lojalnih venezuelskemu ljudstvu, ki skušajo rešiti demokracijo v državi pod diktaturo", imenovana Vojaki v srajcah, na družbenem omrežju prevzela odgovornost za dogodek. Skupina je sporočila, da so načrtovali dva letalnika z razstrelivom nad Madura, a da ju je vojska sestrelila. Skupina sicer ni ponudila nikakršnih dokazov za svoje trditve, na medijska poizvedovanja pa ni odgovarjala.

Da bi bila zmeda še večja, so trije gasilci na prizorišču, ki niso želeli biti imenovani, dejali, da je šlo pravzaprav za eksplozijo plinske jeklenke v stanovanju, a tudi oni niso sporočili več podrobnosti.

Maduro krivi Kolumbijo, minister opozicijo

Maduro je že okrivil venezuelsko in kolumbijsko "skrajno desnico" in elemente znotraj ZDA za dogodek. Kot je dejal, "ne dvomi" o tem, da je za napad odgovoren kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos. Šlo naj bi za "desničarsko zaroto", da ga ubijejo. Za to ni ponudil nikakršnih dokazov, Bogota pa njegove obtožbe označuje za "neutemeljene".

Nasprotno pa minister Rodríguez za napad obtožuje venezuelsko desničarsko opozicijo. "Potem ko so izgubili na volitvah, jim spet ni uspelo," je dejal, pri čemer je mislil na majske predsedniške volitve, na katerih je bil Maduro spet izvoljen za nov šestletni mandat.

Hasler Iglesias iz opozicijske Stranke ljudske volje pa je za BBC dejal, da sami niso vedeli, kaj se dogaja. Kot je dejal, v dvajsetih letih česa takšnega niso poskusili.

Spomnimo, junija leta 2017 je helikopter z bombami napadel venezuelsko vrhovno sodišče. Napad je izvedel pilot odpadnik Óscar Pérez, ki je Venezuelce pozval k uporu proti predsedniku Maduru. Januarja je bil ubit v spopadu s policijo blizu Carácasa.

