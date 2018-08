Video: Huda nesreča na avtocesti v bližini Bologne

Nesreča ne ovira letalskega prometa

6. avgust 2018 ob 16:13,

zadnji poseg: 6. avgust 2018 ob 17:16

Bologna - MMC RTV SLO, STA

Na avtocesti v bližini letališča v Bologni je zaradi trčenja v drugo vozilo eksplodiral tovornjak cisterna z gorivom. V nesreči sta umrla dva človeka, približno 60 je ranjenih, od tega 14 huje.

Na kraju nesreče je bilo slišati več eksplozij, izbruhnil je tudi požar. Na fotografijah in videoposnetkih so se videli črn gost dim, ki se vali v zrak, in zažgani avtomobili na bližnjem parkirišču.

Dva človeka so prepeljali v bolnišnico zaradi hudih opeklin. Med poškodovanimi je tudi 11 karabinjerjev in dva policista, ki so usmerjali promet po neki nesreči.

Luknja v cesti, zrušil se je eden izmed nadvozov

Trčenje se je zgodilo na avtocestnem kraku, ki skozi mesto Bologna povezuje t. i. avtocesto sonca Milano-Neapelj oziroma, ki po zahodni strani države povezuje sever in jug Italije, ter avtocesto A14 Bologna-Taranto. Po trčenju tovornjaka in večjega števila vozil je izbruhnil požar, ki mu je sledilo več eksplozij. Po eksplozijah se je delno zrušil tudi eden izmed nadvozov nad avtocesto Bologna-Taranto, v cesti je zazevala velika luknja, uničene pa so tudi lesene protizvočne ograje, ki so bile nameščene na tem območju. Zvok eksplozij je bil tako silovit, da so ga slišali v polovici Bologne; na širšem urbanem območju mesta živi skoraj 1,4 milijona prebivalcev. Sila je povzročila tudi pokanje šip številnih zgradb na območju.

Eksplozija prizadela tudi prodajalne vozil

Glede na obsežnost požara reševalci pričakujejo, da bi število poškodovanih lahko še naraslo. Poškodovani ne izhajajo zgolj iz trčenja, nekatere so namreč poškodovali deli zrušenega nadvoza. Med drugim je eksplozija prizadela tudi številne prodajalne vozil, ki so ravno pod tem delom avtoceste. Kot poroča časopis La Repubblica na spletni strani, naj bi odjeknile verižne eksplozije na avtomobilih dveh prodajaln vozil. Poškodovanih naj bi bilo tudi nekaj tamkajšnjih zaposlenih, pa tudi številna tam parkirana vozila. Celotno območje so zaprli za promet, da bi omogočili lažje delo reševalcev, pa tudi zaradi bojazni, da bi se zrušil še kakšen objekt.

Bolonjska občina je prebivalce pozvala, naj se odpravijo z avtomobili na pot samo v primeru nuje, saj je promet v tem delu mesta popolnoma ohromljen. Evakuirali so tudi stanovalce z območja.

Avtocesta je na tem odseku v obe smeri zaprta za ves promet, po navedbah Anse pa bo potrebnega kar nekaj časa, da bodo promet na odseku, ki povezuje vzhod in zahod Italije, znova vzpostavili.

Požar še vedno gasijo številne gasilske ekipe s pomočjo helikopterjev. Gašenje ovirajo visoke temperature, zaradi katerih se gasilci težko približajo požaru, poročajo italijanski mediji.

Z letališča Guglielmo Marconi, mimo katerega teče avtocesta, so sporočili, da nesreča ne ovira letalskega prometa.

A. V.