Video: Na neposeljenem atolu našli kar 18 ton plastike

Oddaljen, a onesnažen

16. maj 2017 ob 11:04

Hobart - MMC RTV SLO

Na neposeljenem koralnem otoku Henderson v Tihem oceanu so odkrili kar 38 milijonov kosov oziroma 18 ton plastičnih odpadkov, kar predstavlja največjo gostoto plastičnih smeti na svetu.

Otok Henderson, ki pripada otoški skupini Pitcairn v vzhodnem delu južnega Tihega oceana, je na prvi pogled raj na Zemlji, a eden najbolj oddaljenih krajev na svetu je tudi eden najbolj onesnaženih, opozarja Guardian. Dodajajo, da gre za prikaz katastrofalnih, če ne že skoraj grotesknih razsežnosti onesnaženosti morij s plastičnimi odpadki.

Vsak dan dodatnih 13.000 odpadkov

Strokovnjaki z univerze na Tasmaniji so odkrili, da je na koralni atol naplavilo skoraj 38 milijonov različnih kosov plastike, ki skupaj tehtajo 17,6 tone. Več kot dve tretjini odpadkov sploh nista vidni na površju, saj so zakopani deset centimetrov globoko v mivko. Vsak dan na otoku pristane dodatnih 13.000 predmetov. Plastika je spremenila tudi življenje na otoku, saj so mnogi raki svoj novi dom našli v praznih posodicah krem in zamaških od plastenk, eden se je skril kar v prazno glavo plastične lutke.

"Ta plastika je stara, ostra, lomljiva, v nekaterih embalažah so bile spravljene strupene snovi. Rakom te stvari ne zagotavljajo doma, ampak jim le škodijo. Grozljivo je bilo videti čudovite rake, ki živijo v naših smeteh," je dejala raziskovalka Jennifer Lavers.

Otok Henderson sicer spada na Unescov seznam svetovne dediščine, saj so ga do zdaj opisovali kot enega redkih atolov, ki ga še ni dosegel vpliv človeka. Čeprav je velik le 3.700 hektarjev, nam njem namreč živi deset endemičnih vrst rastlin in štiri endemične vrste ptičev.

"Združeno smetišče sveta"

A 17,6 tone plastičnih odpadkov, kolikor jih je naplavilo na omenjeni otok, ves svet pridela v neverjetnih 1,98 sekunde, dodaja Guardian. "Nobena država se ne more izgovarjati. Našli smo plastenke iz Nemčije, konzerve iz Kanade, zaboj z Nove Zelandije. To pomeni, da imamo vsi odgovornost za te smeti, zato se moramo usesti in ukrepati," je dodala Laversova.

Posnetke smetišča na otoku Henderson si oglejte spodaj. Vir: Univerza v Tasmaniji.

A. P. J.