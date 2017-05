Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Stavba nekdanje jugoslovanske misije Združenih narodov na Peti aveniji. Foto: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija Sorodne novice "Do danes razpad Jugoslavije še ni končan"

Na prodaj nekdanja jugoslovanska rezidenca na Manhattnu

Stavba se prodaja za 50 milijonov dolarjev

6. maj 2017 ob 21:52,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 22:06

New York - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Nekdanji sedež jugoslovanske misije pri Združenih narodih in današnji sedež srbskega odposlanstva na znameniti peti aveniji na Manhattnu je na prodaj za 50 milijonov dolarjev.

Naslednice jugoslovanske misije pri Združenih narodih so se dogovorile za prodajo poslopja, ki mu ceno dviguje izjemna lokacija. Načrte za stavbo so naredili isti arhitekti, ki so zgradili tudi newyorško železniško postajo Grand Central Station.

Leta 1946 je 300.000 dolarjev za nakup stavbe zbral Jugoslovanski odbor ameriških izseljencev pod vodstvom slovensko-ameriškega pisatelja Louisa Adamica.

Zgradba ima devet nadstropij, 18 sob, šest kopalnic in vinsko klet.

Srbija naj bi se za prodajo odločila tudi zaradi izjemno visokih stroškov vzdrževanja. Stavba je potrebna obnove, kar naj bi vplivalo na ceno. Ker je stavba skupaj s pročeljem pod spomeniškim varstvom, je novi lastnik ne more porušiti ali iz nje narediti stanovanjskega nebotičnika.

VIDEO Nekdanja jugoslovanska rezidenca v New Yorku je na prodaj

J. R., Edvard Žitnik, TV Slovenija