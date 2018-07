Video: Pogrešane dečke deseti dan našli v jami, reševanje se nadaljuje

V reševalni akciji je sodelovalo več držav

2. julij 2018 ob 18:15,

zadnji poseg: 2. julij 2018 ob 21:41

Tham Luang - MMC RTV SLO, Reuters

Vseh 12 pogrešanih dečkov in njihovega nogometnega trenerja so v jami Tham Luang na Tajskem po skoraj desetih dneh iskanja našli žive, vendar jih morajo zdaj še spraviti na površje.

Dečke, stare od 11 do 16 let, in njihovega 25-letnega trenerja sta britanska potapljača našla na skalni polici, približno 400 metrov naprej od sobane, kjer so predvidevali, da so poiskali zavetišče.

Velik izziv za reševalce je zdaj najti način, kako bodo dečke spravili na varno, saj premikanje po desetkilometrski jami močno otežujejo poplave in blato. Medtem na površju vlada navdušenje med sorodniki preživelih dečkov, ki nestrpno čakajo njihov prihod.

Fantje so se 23. junija odpravili raziskovat jamo, po njihovem vstopu pa je edini vhod poplavilo monsunsko deževje. Tajske oblasti so še isti dan začele iskalno akcijo, pri kateri so se jim pozneje pridružili strokovnjaki iz Velike Britanije, ZDA, Kitajske in Avstralije. Pomagali z reševalnimi psi, brezpilotnimi letalniki in vrtanjem v površje, da so izpraznili vodo.

Trenutek, ko reševalca najdeta dečke

V spodnjem videoposnetku, ki ga je na Facebooku objavila elitna enota tjulnjev tajske vojske, si lahko ogledate trenutek, ko britanska reševalca najdeta dečke in trenerja.

Britanska potapljača v angleščini vprašata, koliko jih je, na kar dečki odgovorijo, da vseh 13.

"Kdaj bomo prišli ven?" vpraša nekdo izmed najdenih, na kar reševalca odgovorita: "Ne danes. Vendar prihajamo nazaj. Veliko ljudi prihaja za nama."

"Kateri dan je danes?" še vprašajo dečki, potapljača odgovorita, da je ponedeljek, da so bili v jami deset dni in da so izjemno močni.

J. R.