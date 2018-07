Video: Švedinja preprečila deportacijo Afganistanca

21-letnica: "Začeti moramo videti ljudi"

25. julij 2018 ob 20:01

Göteborg - MMC RTV SLO

"Dokler človek na letalu stoji, pilot ne more vzleteti. Želim preprečiti deportacijo, nato bom upoštevala pravila," je sopotnike na letalu nagovorila švedska študentka Elin Ersson.

Aktivistka je predtem kupila vozovnico za polet, na katerem je bil tudi 52-letni prosilec za azil iz Afganistana. Sopotnikom na letalu je nato razložila, da švedska azilna politika ni pravična, saj Afganistan opredeljujo kot varno državo in tja vrača zavrnjene prosilce za azil. 52-letnega moškega bodo v Afganistanu ubili, je pojasnila.

Nekateri potniki so v večminutnem pregovarjanju hoteli akcijo študentke prekiniti, spet drugi so se ji pridružili in vstali s svojih sedežev.

Pilot se je nazadnje odločil, da morata Švedinja in Afganistanec letalo zapustiti. Erssonovo najverjetneje čaka tožba, 52-letnika pa poznejša deportacija.

"Upam, da se ljudje začnejo spraševati, kako njihove države obravnavajo begunce. Začeti moramo videti ljudi, katerih življenja uničujejo migracijske politike," je 21-letnica pozneje povedala za Guardian.

Študentka univerze v Göteborgu je dogajanje posnela s telefonom, posnetek v angleškem jeziku si lahko ogledate spodaj:

J. R.