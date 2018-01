Video: V japonskem smučarskem središču izbruhnil ognjenik in sprožil plaz

V Tokiu padlo neobičajno veliko snega

23. januar 2018 ob 09:23

Tokio - MMC RTV SLO, STA

V smučarskem središču v osrednji Japonski je izbruhnil ognjenik, zaradi česar je poškodovanih najmanj deset ljudi, v snežnem plazu, ki se je ob tem sprožil, pa je en človek umrl, pet pa jih je poškodovanih.

Kot poroča japonska televizija NHK, je pet od desetih poškodovanih ob izbruhu ognjenika Širane v kritičnem stanju. Več smučarjev je poškodovalo kamenje z ognjenika, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izbruh ognjenika je sprožil tudi snežni plaz, ki je zasul japonske vojake, ki so bili na 2171 metrov visoki gori severozahodno od Tokia na urjenju. Eden med njimi je umrl, pet jih je bilo poškodovanih.

Na televizijskih posnetkih je videti, kako ognjenik bruha kamenje, iz njega pa izhaja črn dim. Okoli sto ljudi so evakuirali. Japonska meteorološka služba je stopnjo nevarnosti zaradi izbruha zvišala na tretjo na petstopenjski lestvici in opozorila, da bi bilo lahko vulkanskemu kamenju izpostavljeno območje v krogu dveh kilometrov od kraterja.

Tokio se spopada z debelo snežno odejo

V glavnem mestu Japonske Tokiu medtem preglavice povzroča najdebelejša snežna odeja v zadnjih štirih letih. Ponekod je zapadlo do 20 centimetrov snega. Zaradi snega so morali na tamkajšnjem letališču Narita odpovedati več deset poletov, okoli 9.000 ljudi pa je moralo noč preživeti na letališču. Močno je oviran tudi železniški promet.

Policija je sporočila, da se je zaradi snega, ki v Tokiu ni običajen, v ponedeljek zgodilo več kot 740 prometnih nesreč, 180 ljudi pa se je poškodovalo ob padcih na spolzkih tleh. V enem od avtocestnih predorov v japonski prestolnici je ponoči za deset ur obtičalo na desetine avtomobilov.

Po napovedih vremenoslovcev se bo sneženje na Japonskem nadaljevalo do srede. Ob obali Japonskega morja naj bi zapadlo do 80 centimetrov snega, v osrednji Japonski do pol metra, na otoku Hokaido pa do 40 centimetrov. Meteorologi opozarjajo tudi na močan veter, visoke valove in snežne meteže, predvsem na Hokaidu in ob obali.

