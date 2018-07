Video: V novem posnetku tajski najstniki sporočili, da so dobrega zdravja

Reševanje se bo moralo začeti čim prej

4. julij 2018 ob 12:22

Tham Luang - MMC RTV SLO, STA

Dva dni po tem, ko so v jami na severu Tajske našli 12 najstnikov s trenerjem, je mornarica objavila nov videoposnetek, v katerem se je vsak posamično predstavil in pozdravil s tajskim pozdravom ter povedal, da je dobrega zdravja.

Nekateri so bili ogrnjeni z zaščitno folijo proti mrazu, ob njih pa je bil nasmejan potapljač tajske mornarice. Videti so bili zdravi in dobre volje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V prvem videoposnetku, ki so ga objavili v ponedeljek, so otroci in trener sedeli na sipini v jami.

Oblasti so danes sporočile, da se v pričakovanju odhoda iz jame dečki učijo potapljanja. "Učijo se, kako z masko dihati pod vodo," je povedal Narongsak Osotthanakorn, vodja reševalne operacije in guverner province Čiang Raj, kjer je jama.

Poudaril pa je, da je voda v jami še vedno previsoka, da bi se lahko potapljali. Najbolj idealno bi bilo, če v jami ne bi bilo vode, je dodal, zagotovil pa, da imajo zanje v jami shranjene dovolj hrane in zdravil. "Takoj ko bo raven vode dovolj nizka, jih bomo pripeljali ven," je zagotovil, a ni mogel povedati, kdaj naj bi se to zgodilo.

Treba bo pospešiti reševanje

Tajski notranji minister je nato opozoril, da morajo zaradi prihajajočega dežja reševanje pospešiti. Kot je dejal, naj bi jih iz jame spravili že v prihodnjih dneh. Dež sicer pričakujejo v petek. Vsakega dečka bosta spremljala dva izkušena potapljača, je dejal po poročanju britanskega Sky News.

Oblasti se sicer zdaj osredotočajo na telesno in duševno okrepitev fantov, ki so bili sami brez hrane, v negotovosti in temi devet dni. Potem ko jim v torek ni uspelo napeljati telefonske povezave z dečki, se danes trudijo tudi to storiti, da bi se lahko prvič pogovarjali s starši, ki čakajo nanje.

Največja reševalna akcija v državi

Finski potapljač Mikko Paasi, ki od torka sodeluje pri reševanju, je za finsko televizijo Yle povedal, da so mu dečki povedali, da so v jami slišali pasje lajanje, kar vzbuja upanje, da obstaja še kaka druga pot do notranjosti jame. Zdaj skušajo ugotoviti, kje je, kar pa je težko zaradi odbijanja zvoka v jami.

Nemška tiskovna agencija DPA poroča, da gre za doslej največjo reševalno akcijo v državi. V njej sodeluje okoli tisoč ljudi iz desetih držav.

B. V.