Zrušeni most v praškem okrožju Troja. Reševalne službe so zaključile iskalno akcijo, novih ponesrečencev niso našle. Foto: Twitter/Filip Horký Del 260 metrov dolgega mostu se je zrušil v reko Vltavo, ostala dela sta močno poškodovana. Foto: Twitter/Filip Horký

Video: V Pragi štirje poškodovani v zrušenju mostu za pešce

Vzrok nesreče še ni znan

2. december 2017 ob 19:14

Praga - MMC RTV SLO, STA

V Pragi se je v Vltavo zrušil Trojski most, 260 metrov dolg most za pešce, pri čemer so se poškodovali štirje ljudje. Gasilci in potapljači na območju iščejo morebitne udeležence nesreče.

Štiri poškodovane so prepeljali v bolnišnico, kjer so 60-letnika dali v umetno komo, hudo poškodovana je tudi 63-letnica. Dva 34-letnika sta laže poškodovana, je poročala češka tiskovna agencija ČTK.

Most se je prelomil zgodaj popoldne, o čemer so pristojne nemudoma obvestili mimoidoči. Del mostu se je zrušil v reko, drugi del pa je močno poškodovan. Varnostne službe so s pomočjo potapljačev in helikopterja ob 16. uri zaključile z iskalno akcijo, drugih ponesrečencev niso našli. Ladijski promet na tem območju so začasno ustavili.

Most, katerega nosilno konstrukcijo so postavili leta 1984, povezuje severni del Prage Troja, kjer sta botanični in živalski vrt, s tako imenovanim cesarskim otokom v praškem sedmem okrožju. Tri metre široka betonska sprehajalna površina je na nosilno konstrukcijo pritrjena z jeklenicami.

Nadomestni prevozi s trajektom

Vzrok nesreče še ni znan in ga bo lahko pojasnil šele statik, ki so ga na območje že poklicali. Po poročanju nekaterih medijev je prav v času nesreče na mostu potekal redni nadzor z meritvami. Praški mestni svet je že sklical izredno sejo, eden izmed predstavnikov je sporočil, da bodo organizirali nadomestne prevoze s trajektom.

Češka piratska stranka, ki se je na letošnjih volitvah uvrstila v parlament, je v izjavi za javnost po nesreči zapisala, da je tehnična administracija (TSK), ki skrbi za praške mostove, že vse od leta 2009 vedela za slabo stanje mostu.

Videoposnetek nam je posredoval češki novinar Filip Horky:

J. R.