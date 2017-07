Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Premierji držav Višegrajske skupine Bohuslav Sobotka (Češka), Viktor Orban (Madžarska), Robert Fico (Slovaška) in Beata Szydlo (Poljska) na skupni novinarski konferenci z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Foto: EPA Netanjahu je za zaprtimi vrati kritiziral EU, ki po njegovem mnenju nespametno in neupravičeno kritizira Izrael, branik evropskih, zahodnih vrednot na Bližnjem vzhodu. Foto: EPA Sorodne novice Orban po srečanju z Netanjahujem obsodil madžarsko sodelovanje pri holokavstu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Višegrajci" in Izrael skupaj v boj proti terorizmu

Netanjahu: Izrael je edina demokracija na Bližnjem vzhodu

19. julij 2017 ob 21:17

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je v Budimpešti srečal s predsedniki vlad držav višegrajske četverice, Madžarske, Poljske, Slovaške in Češke. "Peterica" se je dogovorila o okrepljenem sodelovanju in skupnih projektih.

Izrael in države višegrajske četverice bodo tako oblikovali skupno delovno skupino za boj proti terorizmu. Poleg tega bodo ustanovili tudi delovno skupino za tehnološko sodelovanje.

Premierji enotni pri pomembnosti zaščite zunanjih meja

Voditelji štirih držav članic Višegrajske skupine so v skupni izjavi poudarili, da bi Evropa morala bolj ceniti Izrael kot dejavnik stabilnosti na nemirnem Bližnjem vzhodu. Stabilnost v tej regiji bo namreč Evropo obranila pred "novimi in novimi invazijami prebežnikov", je pojasnil madžarski premier Viktor Orban. Članice višegrajske četverice se strinjajo tudi z izraelskim stališčem do pomena zaščite zunanjih meja, je še poudaril Orban in dodal, da bo neoviran prihod ljudi povečal tveganje za terorizem.

Orban je napovedal, da se bodo on in njegovi trije kolegi zavzemali za izboljšanje odnosov med Evropsko unijo in Izraelom.

Netanjahu: Evropa se konča v Izraelu

Netanjahu pa je poudaril, da je Izrael del evropske civilizacije. "Če pogledate na Bližnji vzhod, se Evropa konča v Izraelu. Izrael je edina demokracija na Bližnjem vzhodu. Izrael je trdnjava evropskih in zahodnih vrednot v regiji," je dejal Netanjahu in dodal, da je Izrael tudi edina država, kjer so kristjani varni.

Netanjahu za zaprtimi vrati kritičen do EU-ja

Na srečanju za zaprtimi vrati pa je bil izraelski premier do EU-ja precej bolj kritičen. "Evropska unija je edina organizacija, ki svoje odnose z Izraelom pogojuje politično," je Netanjahu povedal po poročanju nekaterih izraelskih časopisov, ki so slišali izjave iz dvorane, saj so bili mikrofoni prižgani. "To je noro. To je dejansko noro. Tudi s Kitajsko imamo poseben odnos, pa jih politične zadeve ne zanimajo," je dejal Netanjahu.

EU s spodkopavanjem Izraela spodkopava svojo varnost

Netanjahu je pri tem mislil na tehnološke projekte, pri katerih sodelujeta EU in Izrael in jih Bruselj pogojuje z oživitvijo mirovnih pogovorov s Palestinci. Voditelje Višegrajske skupine je pozval, naj pomagajo, da bo Unija končala spodkopavanje Izraela. "To ni logično. EU s spodkopavanjem Izraela spodkopava svojo varnost," je dejal izraelski premier.

Netanjahu, ki se je že v torek srečal z Orbanom, je premierje višegrajske četverice še povabil, da se prihodnje leto srečajo v Jeruzalemu.

