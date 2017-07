Višegrajski četverici sta se pridružila Erjavec in Pejčinović Burićeva

Zunanji ministri višegrajske četverice, to je Madžarske, Poljske, Češke, Slovaške, ki so se jim pridružili še njihovi kolegi iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije, na srečanju v Budimpešti. Ministri so razpravljali o infrastrukturnem, prometnem, energetskem in digitalnem povezovanju v Srednji Evropi, Ukrajini in na Zahodnem Balkanu. Skrajno desno slovenski zunanji minister Karl Erjavec. Foto: EPA