Višje nadomestilo, več interesa - na Hrvaškem porast prostovoljnih vojakov

Med profesionalnimi vojaki 11 odstotkov žensk

19. september 2017 ob 12:07

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Na Hrvaškem se povečuje število mladih, ki so se prijavili za prostovoljno služenje vojaškega roka. Do avgusta je namreč uniformo obleklo 1.165 ljudi, kar je 15 več kot v enakem obdobju lani.

Prvič po uvedbi prostovoljnega služenja vojaškega roka leta 2008 so letos organizirali tri skupine prostovoljcev.

Na povečanje števila prostovoljcev je vplivalo predvsem letošnje zvišanje mesečnega nadomestila zanje s 1.190 na 2.000 kun (s 160 na 270 evrov), so ocenili na hrvaškem obrambnem ministrstvu.

V prvih štirih letih po uvedbi prostovoljnega služenja so imeli tudi po več kot 2.000 prostovoljnih vojakov na leto, a se je njihovo število zmanjšalo, ko je levosredinska vlada leta 2012 znižala mesečno nadomestilo z 2.660 na 1.500 kun (s 360 na 200 evrov). Po tem so nadomestilo še dodatno znižali.

Mlade so letos spodbudili tudi z boljšimi subvencijami za prehrano, s plačanim osnovnim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem ter z zdravniškim pregledom. Zagotovili so tudi sredstva za potne stroške prostovoljcev za prevoz domov in nazaj v vojašnico.

Veliko zanimanje med dekleti

Na ministrstvu za obrambo so posebej izpostavili, da se za prostovoljno služenje vojaškega roka prijavlja vse več deklet. Med letošnjimi prostovoljci je namreč 16 odstotkov žensk, lani pa jih je bilo 14 odstotkov.

Hrvaška vojska praviloma izbira svoje pripadnike med prostovoljci. Med več kot 6.600 prostovoljci, ki so od leta 2008 opravili osnovno vojaško urjenje, je službo v vojski nadaljevalo več kot 4.300 ljudi. Do konca septembra naj bi profesionalno vojaško pogodbo podpisalo še približno 400 dosedanjih prostovoljcev.

Statistika kaže, da sta bila leta 1991 v hrvaški vojski dva odstotka žensk, letos pa jih je med profesionalnimi hrvaškimi vojaki že 11 odstotkov. Povprečni delež žensk v vojaških enotah držav članic zveze Nato je sedem odstotkov.

Obstajajo tudi primeri, ko nekdanji prostovoljci kot profesionalni vojaki prekinjajo pogodbe, ker niso zadovoljni s pogoji vojaške službe. Plača za prvo pogodbo znaša približno 4.500 kun (610 evrov), namestitev pa si lahko plačajo sami, če ne želijo bivati v vojašnici. Nimajo pa pravice do nadomestila za ločeno življenje od družine.

Del vojakov se je vrnil v civilno življenje, potem ko so se naučili voziti tovornjake ali upravljati z delovnimi stroji ter so odšli v podobne službe v civilnem sektorju za višje plače v tujino. Lani je hrvaško vojsko zaradi katerega od omenjenih razlogov zapustilo 61 ljudi.

Obrambno ministrstvo načrtuje spremembe zakonodaje, da bi izboljšali statusne in materialne pravice profesionalnih vojakov. Prav tako so začeli s projektom vrnitve vojaških enot v mesta Sinj, Vukovar, Varaždin in Ploče.

Na Hrvaškem so sicer za zdaj opustili idejo o vnovičnem uvajanju obveznega služenja vojaškega roka, so pa začeli oblikovati rezervne vojaške enote.