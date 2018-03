Vlak, za katerega se ugiba, ali prevaža Kim Džong Una, zapustil postajo v Pekingu

Kim Džong Un še ni bil na uradnem obisku v tujini

27. marec 2018 ob 18:21

Peking - MMC RTV SLO, STA

Vlak, na katerem naj bi bil visoki predstavnik Severne Koreje, je zapustil železniško postajo v Pekingu. Kitajska je sporočila, da bo informacije v zvezi z ugibanji, da bi na vlaku lahko bil severnokorejski voditelj Kim Džong Un, objavila, če jih bo imela.

Kot je dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing, "za zdaj ni nobenih informacij". Dodala je: "Če bodo imeli informacije, jih bodo objavili." Po njenih besedah je Kitajska pripravljena sodelovati s Severno Korejo in še naprej igrati pozitivno in konstruktivno vlogo pri prizadevanjih za Korejski polotok brez jedrskega orožja.

Nekateri analitiki so že ocenili, da se je Kitajska, ki velja za glavno zaveznico Severne Koreje, znašla potisnjena ob rob, ko se je Pjongjang nedavno odločil za približevanje Južni Koreji in ZDA, morebitni obisk Kima na Kitajskem pa bi Peking ponovno postavil v središče vseh diplomatskih prizadevanj. Kitajski predsednik Ši Džinping naj bi se želel srečati s Kimom pred njegovim srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki bi lahko bil maja letos.

Vlak je pričakala častna straža

Japonska tiskovna agencija Kjodo je že v ponedeljek poročala, da je na Kitajsko prispel poseben vlak iz Severne Koreje, ki so ga na kitajski strani pričakali s častno stražo. Nemudoma so se pojavila ugibanja, da naj bi bil na vlaku Kim Džong Un, podkrepilo pa jih je dejstvo, da so bili o obisku seznanjene zgolj trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nekateri južnokorejski mediji so medtem objavili ugibanja, da bi na vlaku lahko bila Kimova sestra Kim Jo Jong ali ceremonialni voditelj države Kim Jong Nam, še poroča AFP.

Odkar je leta 2011 po smrti svojega očeta Kim Džong Ila prevzel oblast v Severni Koreji, Kim Džong Un še ni bil na uradnem obisku v tujini. Njegov oče, ki je bil znan po strahu pred letenjem, je Kitajsko večkrat obiskal z zasebnim, oklepnim vlakom. Kitajski in severnokorejski mediji so njegove obiske potrdili šele, ko je po koncu zapustil Kitajsko.

B. V.