Voditeljice in novinarke BBC-ja zahtevajo takojšnjo odpravo plačne neenakosti

400 najnižje plačanih zasluži manj kot odstotek plače zvezd

23. julij 2017 ob 14:53

London - MMC RTV SLO/STA

Vodilne voditeljice in novinarke britanske medijske mreže BBC so v pismu, ki ga je podpisalo okoli 40 zaposlenih na BBC-ju, zahtevale takojšnje ukrepanje za odpravo plačne neenakosti glede na spol.

BBC je v sredo prvič objavil seznam svojih največjih zaslužkarjev, ki je razkril manjši delež žensk med največjimi zaslužkarji in hkrati velike razlike zaslužkov glede na spol in položaj. Razkritje najbolje plačanih zaposlenih je sicer zahtevala britanska vlada, ki je zahtevala bolj razvidno poslovanje, poroča Guardian.

"Podrobnosti izplačil so razkrile, kar so številne med nami domnevale že vrsto let, da so ženske na BBC-ju za isto delo plačane manj kot moški," so v javnem pismu poudarile zaposlene. Pod pismo, ki so ga zaposlene naslovile na direktorja Tonyja Halla, so se med drugim podpisale sovoditeljica oddaje One Show Alex Jones, voditeljica poročil Fiona Bruce in poročevalka iz Wimbledona Sue Barker.

Direktor Hall je medtem že obljubil, da bo BBC naslovil vprašanje plačnih neenakosti, a so podpisnice poudarile, da so odgovorni za plačne neenakosti vedeli že leta. Lani so imeli avtorske pogodbe sklenjene s 43.000 ljudmi, med njimi jih je manj kot 0,25 odstotka zaslužilo več kot 150.000 funtov (okoli 167.160 evrov) letno.

Najnižje plačani kurirji in asistenti produkcije

BBC je v sredo prvič objavil seznam svojih največjih zaslužkarjev. Ta je razkril, da 400 zaposlenih zasluži manj kot odstotek plače največjih zvezd medijske hiše. Na vrhu seznama je televizijski in radijski voditelj Chris Evans z okoli 2,2 milijona britanskih funtov (2,45 milijona evrov) letnega zaslužka, poroča Guardian.

Na seznamu 96 največjih zaslužkarjev, ki zaslužijo več kot 150.000 funtov letno, je sicer samo tretjina žensk. Najbolje plačana ženska je voditeljica televizijskega šova Stricly Come Dancing Claudia Winkleman z letnim zaslužkom od 450.000 do 500.000 britanskih funtov (od 501.000 do 557.000 evrov).

Najnižje plačani delavci na BBC-ju so kurirji in asistenti produkcije, ki zaslužijo med 15.000 in 18.000 funtov letno (med 16.715 in 20.060 evrov). Guardian za primerjavo ponuja plačo pripravnika v McDonaldsu, ki v istem obdobju zasluži med 22.000 in 25.000 funtov (med 24.515 in 27.860 evrov).

J. R.