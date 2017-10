Vodja humanitarcev o rohinških beguncih v Bangladešu: "To bodo smrtne žrtve zanikanja"

Mjanmarske oblasti obtožene zločinov proti človečnosti

4. oktober 2017 ob 18:54

Cox's Bazar - MMC RTV SLO, Reuters

Pol milijona Rohing v Bangladešu nujno potrebuje hrano, potrebnih je dodatnih 100.000 kriznih središč. Več kot polovica beguncev je otrok, medtem ko 24.000 nosečih žensk potrebuje zdravniško oskrbo.

Humanitarne organizacije, ki v Bangladešu pomagajo dobrih 800.000 beguncem iz ljudstva Rohinga, za zagotavljanje osnovnih dobrin v naslednje pol leta potrebujejo 369 milijonov evrov, so sporočili predstavniki.

V Bangladešu se po ocenah nahaja 809.000 Rohing, ki so iz sosednjega Mjanmara pobegnili pred nasiljem, ki je vnovič izbruhnilo 25. avgusta letos. Takrat se je pol milijona beguncev v Bangladešu pridružilo 300.000 pripadnikom ljudstva, ki so tja prebegnili med preteklimi izbruhi nasilja v Mjanmaru.

"Če bangladeške vlade ne bomo podprli pri zagotavljanju takojšnje pomoči pol milijona Rohingam, bodo mnogo najbolj ranljivi med njimi, predvsem ženskam, otrokom in starejšim, umrli," poziva William Lacy Swing iz Mednarodne organizacije za migracije, ki koordinira pomoč Rohingam. "To bodo žrtve zanikanja," dodaja Swing.

V naslednje pol leta v Bangladešu pričakujejo še dodatnih 91.000 beguncev, ocenjuje predstavnik koordinator ZN-ja v Bangladešu Robert Watkins.

Vojska z brutalnimi povračilnimi ukrepi

Rohinge v Bangladeš bežijo zaradi vojaških akcij mjanmarskih oblasti, ki jih Združeni narodi označujejo za etnično čiščenje. Mjanmar očitke zavrača in trdi, da se vojska bori proti upornikom rohingškega vojnega krila, ki so 25. avgusta prevzeli odgovornost za napade na 30 mjanmarskih policijskih postaj.

Uporniki so prav tako stali za napadi oktobra lani. Takrat so brutalni povračilni ukrepi vojske v beg pognali 87.000 ljudi.

Voditeljica za sprejemanje beguncev

Mjanmarsko voditeljico Aung San Su Či, ki sicer nima neposrednega nadzora nad vojsko, mednarodna skupnost obsoja, da v konfliktu ne stori dovolj. Voditeljica je obsodila kršitve človekovih pravic in dejala, da je Mjanmar pripravljen za začetek procesa, dogovorjenega z Bangladešom leta 1993, po katerem bodo nazaj sprejeli vsakogar s statusom begunca.

Te informacije niso nič kaj spodbudne za večino Rohing, saj večina nima uradnih dokumentov o kraju prebivališča, saj so v Mjanmaru večinoma obravnavani kot ilegalni priseljenci in so brez svoje države. Večina se prav tako ne želi vrniti brez zagotovila o dodelitvi državljanstva, saj bodo brez njega še naprej ranljivi za preganjanje in diskriminacijo, s katerima se soočajo že leta.

Amnesty International mednarodno skupnost poziva, naj zaustavi deportacijo beguncev nazaj v Mjanmar, dokler tam obstaja nevarnost resnih kršitev človekovih pravic. Vsaka vrnitev bi tako morala biti prostovoljna.

Humanitarne skupine obtožujejo zločinov proti človečnosti

Human Rights Watch (HRW) trdi, da imajo dokaze o načrtovanih usmrtitvah več deset Rohing v vasi Maung Nu v zvezni državi Rakajn iz strani mjanmarske vojske. Skupina je opravila intervjuje s 14 preživelimi iz vasi, ki so poročali o poboju moških in dečkov pred očmi vaščanov, nato pa so postrelili skoraj vse bežeče.

HRW zato Mjanmar obtožuje zločinov proti človečnosti, tako kot tudi odbor ZN-ja za pravice žensk in otrok, ki Mjanmar zaradi zločinov proti človečnosti poziva k takojšnji prekinitvi nasilja v Rakajnu.

J. R.