Vodja južnosudanskih upornikov potrdil dogovor o koncu državljanske vojne

V vojni umrlo več deset tisoč ljudi

30. avgust 2018 ob 22:14

Juba - MMC RTV SLO, STA

Vodja južnosudanskih upornikov Riek Machar je le potrdil dogovor o koncu petletne državljanske vojne v Južnem Sudanu. Še v torek je podpis tega sporazuma zavrnil.

Južnosudanske oblasti so medtem sporazum že potrdile. Sporazum morata strani še podpisati, kar bosta storili na vrhu Organizacije vzhodnoafriških držav, je povedal sudanski minister Al Dirdiri Ahmed, ki je vodil pogajanja med stranema. Datum vrha bodo po njegovih besedah sporočili kmalu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macharjeva in druge opozicijske stranke so sicer še v torek zavrnile podpis končnega dokumenta z zahtevo, naj ugodijo njihovim pomislekom. Ahmed je medtem pojasnil, da je vodja upornikov "po intenzivnih pogajanjih" spremenil mnenje.

Machar in predsednik Južnega Sudana Salva Kiir sta že julija in v začetku avgusta podpisala več dogovorov, med drugim dogovor o stalni prekinitvi ognja in delitvi oblasti. Opozicijski voditelj se bo tako tudi vrnil iz izgnanstva na enega od podpredsedniških položajev.

Vojna po samostojnosti

Južni Sudan je samostojen od leta 2011, dve leti kasneje pa se je v tej državi začela državljanska vojna, ko je predsednik Kiir svojega nekdanjega namestnika Macharja obtožil poskusa državnega udara. Vojna se je hitro razširila, državo razdelila in jo na nekaterih območjih pahnila v lakoto. Leta 2015 sta Kiir in Machar dosegla prekinitev ognja, vendar pa so leta 2016 znova izbruhnili spopadi.

V konfliktu je do zdaj umrlo več deset tisoč ljudi, med njimi več kot tisoč otrok. Približno 1,8 milijona ljudi je zbežalo iz države, med njimi tudi skoraj milijon otrok. Dva milijona ljudi je razseljenih znotraj meja Južnega Sudana.

B. V.