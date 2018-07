Vodja reševanja na Tajskem: Štirje rešeni dečki v dobrem zdravstvenem stanju

Reševanje se bo nadaljevalo v ponedeljek

8. julij 2018 ob 07:33,

zadnji poseg: 8. julij 2018 ob 17:33

Bangkok - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V zahtevni reševalni operaciji na Tajskem so reševalci rešili štiri dečke. Reševanje preostalih osmih dečkov in njihovega trenerja, ki so že 14 dni ujeti v poplavljeni jami, se bo nadaljevalo v ponedeljek.

Pripadnik tajske reševalne službe je sprva za Reuters sporočil, da so iz jame rešili šest dečkov. Vodja reševalne akcije, guverner pokrajine Čhjang Raj (Chang Rai) Narongsak Osottanakorn, je na novinarski konferenci nato sporočil, da so iz jame rešili štiri dečke v dobrem zdravstvenem stanju.

Reševalci potrebujejo od 10 do 20 ur, da se pripravijo na novo reševalno akcijo, med drugim morajo obnoviti zaloge kisika, zato se bo reševanje nadaljevalo v ponedeljek. Na območju se je že začelo obilno deževje, napovedano tudi za prihodnje dni, ki bi lahko znova povzročilo dvig gladine vode v jami in otežilo reševanje.

Rešene štiri fante so nemudoma prepeljali v bolnišnico, tri s helikopterjem, enega z rešilnim vozilom. Prvega so iz jame rešili ob 14.40 po srednjeevropskem času. Reševanje je potekalo hitreje, kot so pričakovali. Za celotno akcijo so porabili deset minut manj kot na vajah, tiskovno konferenco po reševanju povzema CNN.

Preostalih osem dečkov in njihov 25-letni trener so še naprej na skalni polici, približno štiri kilometre od edinega izhoda iz jame.

Potek reševanja

Avstralski zdravnik je v soboto dečke pregledal in določil, da bodo najprej rešili najšibkejše. Reševanje se je nato začelo ob 5. uri po srednjeevropskem času. Vsakega dečka sta spremljala po dva potapljača, saj nihče izmed ujetih nima izkušenj s potapljanjem, številni pa ne znajo niti plavati. Med potapljanjem so nosili celo obrazne maske, ki so lažje obvladljive za novince, kisikovo jeklenko pa naj bi za dečka nosil potapljač pred njim. Prav tako so reševalci po jami napeljali vrv, ki jim služi za orientacijo.

Več potapljačev je bilo razporejenih na prvem – najnevarnejšem – kilometru poti, v katerem so morali dečki premagati popolnoma poplavljene predele z nično vidljivostjo in ozka grla. Najožje grlo približno na polovici poti je široko le 60 centimetrov. Po tem ozkem prehodu so dečki prispeli v sobano, ki jo potapljači uporabljajo za svojo bazo. Tu so se spočili in se odpravili na lažji del poti, peš do izhoda iz jame.

Pred jamo dečke je dečke pričakalo 13 reševalnih ekip, za vsakega dečka po ena. Vse ekipe so opremljene s helikopterji, s katerimi so dečke prepeljali v 70 kilometrov oddaljeno bolnišnico, kjer je čakalo pet zdravnikov, še dodatnih 30 je v pripravljenosti.

Izkušeni potapljači za celotno pot v obe smeri potrebujejo 11 ur, predvidevali pa so, da bo prav toliko ur trajala pot od točke, kjer je nogometna ekipa, do zunanjosti, vendar jim je prve dečke uspelo rešiti nekoliko hitreje.

Po poročanju časopisa Bangkok Post, ki ga povzema nemška tiskovna agencija DPA, naj bi dečke in trenerja prvotno razdelili v štiri skupine. Najprej naj bi se na pot proti izhodu odpravila skupina štirih dečkov, nato naj bi sledili dve skupini, v kateri bodo po trije dečki, v zadnji skupini pa bodo dva dečka in trener.

Starši so ujetim dečkom odpisali na njihova pisma in jih skušali potolažiti ter opogumiti pred reševalno akcijo. 25-letnemu trenerju so sporočili, naj se ne krivi za situacijo in da nanj niso jezni. Trener se jim je predtem v pismu opravičil, poroča Guardian.

Bitka s časom

Reševalci bijejo bitko s časom. Medtem ko poskušajo izkoristiti najnižji nivo vode v jami v zadnjih dneh – zaradi česar je več soban v jami zdaj prehodnih –, je sinoči območje zajelo močno deževje, ki je napovedano tudi za prihodnje dni.

Vodja reševalne akcije je pred začetkom reševanja sporočil, da "ni časovnega roka" glede poteka reševanja in da bi lahko operacija trajala več dni, lahko pa bi jo tudi kadar koli prekinili. Generalmajor tajske vojske Čalongčai Čaijakorn je ocenil, da bi lahko reševanje trajalo od dva do tri dni. Veliko je odvisno od vremena, je dodal. Guverner je še dejal, da so napovedane nove padavine, in če bodo čakali, bodo morali znova črpati vodo iz jame.

Tajski potapljači zavezani, da bodo dečke rešili

Skupina tajskih potapljačev, ki sodeluje pri reševanju, je prek družbenega omrežja Facebook objavila svojo zavezo, da bodo varno rešili vse dečke. Na spletni strani tajskih vojaških potapljačev so tako objavili skupinsko fotografijo, ki naj bi ponazarjala njihovo odločenost in skupinski duh.

"Mi – tajska in mednarodna skupina – bomo Wild Boars pripeljali domov," so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA poleg fotografije objavili potapljači. Wild Boars (Divje svinje) je vzdevek mladih nogometašev, ki so v poplavljeni jami na severu Tajske ujeti že od 23. junija.

Spomnimo, pred dvema dnevoma je med dovajanjem kisika ujeti skupini umrl 38-letni tajski potapljač. Bil je nekdanji mornariški potapljač, ki je mornarico sicer zapustil, a se kljub temu priključil akciji reševanja. V reševanje je skupno vključenih okoli 1.000 ljudi.

A. K. K., B. V., J. R.