Vodja skrajno desne Lige Salvini: Imamo pravico vladati

Relativna zmagovalca Di Maio in Salvini

6. marec 2018 ob 07:41,

zadnji poseg: 6. marec 2018 ob 21:53

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

V Italiji še vedno odmevajo izidi nedeljskih volitev, ki državi niso prinesli jasne večine, in napovedan odstop Mattea Renzija z vodstva Demokratske stranke (PD). Vodja skrajno desne Lige Salvini medtem meni, da imajo pravico vladati.

Po mnenju opazovalcev sta zmagovalca dva: Luigi Di Maio, čigar Gibanje petih zvezd je postalo stranka z najvišjo posamično podporo, in Matteo Salvini, ki je z Ligo prehitel Naprej, Italija Silvia Berlusconija in postal novi vodja desničarske koalicije.

Gibanje petih zvezd poziva k sodelovanju

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah nobena stranka ali zavezništvo ni prejelo dovolj glasov za absolutno večino v parlamentu. Tako desničarsko zavezništvo, v katerem je najmočnejša do tujcev sovražna Liga, kot Gibanje petih zvezd bi za oblikovanje vladajoče koalicije potrebovala partnerja, kar bi bil lahko tudi PD. Voditelj relativnih zmagovalcev, 31-letni Di Maio, odpira vrata vsem. "Pripravljeni smo se dogovarjati z vsemi - najprej glede predsednikov obeh domov parlamenta, nato glede poglavitnih nalog novega sklica parlamenta," je dejal.

Kdo se bo odzval pozivu, bo pokazal čas. Mnogi analitiki napovedujejo, da se bodo skozi Di Maiova odprta vrata skušali reševati poraženi z levice in desnice, kar naj bi rad Renzi skoraj maščevalno preprečil.

Salvini bi vladal

"Imamo pravico in dolžnost, da zavladamo Italiji," pa Di Maiu odgovarja 44-letni Salvini. Čeprav je njegova Liga osvojila skoraj polovico manj glasov kot Gibanje petih zvezd, je postala najmočnejša stranka desničarske koalicije, ki nima absolutne parlamentarne večine.

Liga je tako osvojila 17 odstotkov glasov, Naprej, Italija pa 14. Koalicija vključuje še druge, manjše stranke, skupaj pa je osvojila 37 odstotkov.

Salvini je v torek dejal, da je on edini možni kandidat desničarske koalicije za premierja. Na vprašanje, ali se je pripravljen umakniti kandidatu, ki bi lahko nabral več podpore v parlamentu, je dejal, da ne. Za zdaj napoveduje zvestobo dosedanjim partnerjem, zlasti Berlusconiju, s katerim naj bi že včeraj razpravljala o strategijah za okrepitev koalicije.

81-letni Berlusconi je v prvem odzivu na izide nedeljskih parlamentarnih volitev v Italiji dejal, da je slab izid njegove stranke posledica tega, da sam ni smel kandidirati. Berlusconiju je namreč italijanski senat leta 2013 zaradi obsodbe zaradi davčnih utaj za šest let prepovedal opravljati politične funkcije.

Renzi povzročil nezadovoljstvo v stranki

Medtem pa se je pri poražencih zgodil prvi odstop, ki to ni. "Očitno je, da bom po tem izidu volitev zapustil vodenje Demokratske stranke," je dejal Matteo Renzi. Stavek je logičen in pričakovan, a Renzi ga zabeli s pojasnilom: šele po pogajanjih za sestavo nove vlade.

Renzijev odloženi odstop je povzročil veliko negodovanja v vrstah poražene, doslej vladajoče stranke. Njegovi kolegi v PD-ju, ki je na volitvah doživel zgodovinski poraz, so nezadovoljni, ker ne bo odšel takoj. Marsikoga moti tudi, da Renzi zavrača pogovore z Gibanjem pet zvezd. Tako premierja Paola Gentilonija kot ministra za kulturo Daria Franceschinija je Renzi že obtožil, da se na lastno pest pogajata z Gibanjem petih zvezd.

Renzi je v ponedeljek zatrdil, da PD odhaja v opozicijo, saj da niso pripravljeni sodelovati s populističnimi silami. Njegovi kritiki menijo, da nima pravice storiti tega in da bi moral nemudoma oditi. "Renzi je v bunkerju in je za talko vzel celotno stranko," je dejal politični analitik Mario Sechi. Dodal je, da se Renzi obnaša otročje, in ga primerjal z nekdanjim vodjo nemških socialdemokratov Martinom Schulzem.

"Renzi tvega, da bo v Italiji povzročil katastrofo za demokracijo in uničil PD," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal predsednik dežele Apulija iz vrst socialdemokratov Michele Emiliano za današnjo izdajo časopisa Il Fatto Quotidiano. Tudi Emiliana moti, da je Renzi dejal, da bo s položaja odšel šele po rešitvi politične krize v Italiji.

Renzi bi lahko v stranki dobil tudi tekmeca. Minister za gospodarski razvoj Carlo Calenda, ki ni član nobene stranke, je prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da se bo pridružil Demokratski stranki in jo pomagal prenoviti.

Italija je parlamentarna demokracija v dobesednem pomenu. Vladajoča večina se zato sestavi šele v parlamentu. Tam pa se praviloma dogajajo odstopi in prestopi.

Senator iz vrst Lige nigerijskega rodu

Izvoljen je bil tudi prvi temnopolti senator. Gre za 62-letnega Tonija Iwobija nigerijskega rodu, ki bo v zgornjem domu parlamenta v Rimu zastopal do tujcev sovražno Ligo. Iwobi, ki se je v Italijo leta 1977 s študentskim vizumom priselil iz Nigerije, je bil izvoljen v Lombardiji. Od leta 2014 je bil tiskovni predstavnik Lige glede migracij in zagovarja ostra protipriseljenska stališča stranke.

Pred njim sta bila v italijanskem parlamentu že dva temnopolta poslanca, in sicer Jean-Leonard Touadi in Cecile Kyenge, a sta bila v spodnjem domu, poslanski zbornici. Oba sta bila iz vrst Demokratske stranke. Cecile Kyenge je bila v letih 2013 in 2014 tudi ministrica za integracijo in je bila tarča številnih rasističnih opazk, večinoma iz tedanje Severne lige, predhodnice Lige.

V senatne klopi bo sedel tudi Gregorio De Falco iz Gibanja petih zvezd, javnosti znan kot junak obalne straže po brodolomu ladje Costa Concordia leta 2012.

VIDEO Italija po volitvah z dvema zmagovalcema

K. S., B. V., Janko Petrovec, Radio Slovenija