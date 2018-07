Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jez Grand Renaissance je osrednji del etiopskega ambicioznega energetskega projekta. Foto: Reuters Bekeleja so ustreljenega našli v njegovem avtomobilu. Foto: Reuters Jez je točka spora med Etiopijo in Egiptom, saj bo postavljen na reki Nil, ki je glavni vodni vir Egipta. Foto: AP Sorodne novice Etiopija – afriški gospodarski čudež z napako Dodaj v

Vodjo gradnje največjega jezu v Etiopiji našli mrtvega

Etiopija želi postati največji energetski izvoznik v Afriki

26. julij 2018 ob 20:22

Adis Abeba - MMC RTV SLO, Reuters

Vodjo osrednjega etiopskega energetskega projekta, štiri milijarde dolarjev vredno gradnjo jezu za hidroelektrarno na reki Nil, so našli ustreljenega v njegovem avtomobilu.

Etiopska policija je potrdila smrt inženirja Simegnewa Bekeleja in sporočila, da je bil ustreljen v glavo. V avtomobilu so poleg trupla našli še pištolo, vendar še ni jasno, ali je pripadala inženirju. Policijska preiskava je v teku.

Jez oziroma hidroelektrarna z imenom Grand Renaissance Dam, katerega gradnjo Bekele vodi vse od začetka leta 2011 in je zdaj napol dokončan, povzroča spore med Etiopijo ter Egiptom in Sudanom, ki leži med državama. Zaradi nesoglasij so pogajanja že več let na mrtvi točki.

Egipt in Etiopija se ne moreta uskladiti glede hitrosti polnjenja jezu, saj se oblasti v Kairu bojijo, da bo jez upočasnil tok reke Nil, ki je glavni vodni vir za to severnoafriško državo. Junija so se voditelji Egipta in Etiopije sicer dogovorili, da bodo nesoglasja reševali po mirni poti, med ukrepi pa naj bi bil tudi skupni sklad za financiranje infrastrukturnih projektov v obeh državah in Sudanu.

Etiopija z velikimi energetskimi ambicijami

Končna zmogljivost hidroelektrarne naj bi znašala 6.000 megavatov (MW) energije in je osrednji del etiopskega projekta, s katerim želi država postati največji energetski izvoznik v Afriki. Država namerava v naslednjih dveh desetletjih porabiti približno 12 milijard dolarjev za izkoriščanje energetskega potenciala svojih rek.

V skladu z novim razvojnim načrtom za obdobje 2015–2020 želi Adis Abeba proizvodnjo električne energije s sedanje zmogljivosti nekaj več kot 4.300 MW povečati na 17.346 MW, pridobljenih iz hidroelektrarn, vetra in geotermalnih virov.

