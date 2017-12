Vodstvo SPD-ja za začetek pogovorov z Merklovo

Kongres stranke se začenja v četrtek

4. december 2017 ob 15:15

Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Vodstvo nemške socialdemokratske stranke SPD bo svojim članom na kongresu konec tedna predlagalo, da začnejo pogovore s krščanskimi demokrati kanclerke Angele Merkel (CDU/CSU) o morebitnem oblikovanju nove velike koalicije.

"Preučili bomo, ali je v Nemčiji možno oblikovati novo vlado," je po sestanku vodstva socialdemokratov v Berlinu dejal predsednik stranke Martin Schulz.

Odločitev je bila pričakovana, saj je Schulz v petek po pogovorih pri nemškem predsedniku Franku-Walterju Steinmeierju potrdil, da bo predsedstvu stranke danes predlagal začetek pogovorov s kanclerko Angelo Merkel - a le pogovorov, katerih izid ostaja odprt in še nikakor ne pomenijo privolitve na vstop v vlado. Vsi člani predsedstva so pritrdili Schulzu, samo nekdanja vodja SPD v deželi Saška-Anhalt Katrin Budde naj bi se pri glasovanju vzdržala.

Na mizi še vse tri možnosti: velika koalicija, manjšinska vlada in nove volitve

Še pred dvema tednoma je bila slika drugačna, saj je predsedstvo SPD takrat soglasno zavrnilo možnost ponovne velike koalicije in se izreklo odprto za morebitne predčasne volitve. Tudi v današnjem sklepu sicer predsedstvo izrecno izpostavlja, da ostajajo na mizi vse možnosti - sodelovanje v vladi, podpora manjšinski vladi in tudi nove volitve.

Članstvo SPD je sicer razdeljeno in tridnevni kongres stranke, ki se začenja v četrtek, bo zagotovo buren. Še posebej podmladek SPD ostro nasprotuje ponovni črno-rdeči koaliciji. Bi pa naj člani v četrtek potrdili Schulza na čelu stranke, s čimer bi ta tudi dobil mandat za pogovore o morebitnem vstopu v vlado.

SPD septembra napovedal odhod v opozicijo

SPD je po slabem izidu na septembrskih volitvah bundestaga nemudoma napovedala odhod v opozicijo. Za zgodovinsko nizko podporo na volitvah je večina v stranki okrivila tudi dejstvo, da so bili pred tem štiri leta v koaliciji z močnejšimi konservativci, zato so tudi vnaprej odločno zavrnili morebitno ponovno sodelovanje z Merklovo. Ta je nato po volitvah začela uvodne pogovore o oblikovanju t. i. jamajške koalicije z liberalci (FDP) in Zelenimi, a so ti sredi novembra propadli.

Nemčija se je tako znašla v politični krizi, na voljo pa ima zdaj le tri možnosti: oblikovanje nestabilne manjšinske vlade, proti kateri se je Merklova že jasno izrekla, predčasne volitve, ali pa ponovno sodelovanje CDU/CSU in SPD v vladi. Posledično se je močno okrepil pritisk na SPD, naj znova premisli svojo odločitev o umiku v opozicijo oziroma naj v dobro države privoli v ponovno veliko koalicijo.

Na Schulza pritiskata tudi Macron in Cipras

Še posebej Schulz temu sprva ni bil naklonjen, a si je kasneje premislil. V SPD sicer tudi poudarjajo, da ima Nemčija vlado, ki opravlja tekoče posle, in da nikakor ne nameravajo hiteti z odločitvijo o morebitnem vstopu v koalicijo. Je pa Schulz v v nedeljo objavljenem intervjuju razkril, da več evropskih voditeljev, med njimi francoski predsednik Emmanuel Macron in grški premier Aleksis Cipras, pritiska nanj, naj vendarle privoli v ponovno koalicijo pod vodstvom Merklove.

A. V.