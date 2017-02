Vojaki umrli pomotoma - "Turčija sama posredovala koordinate"

Kremelj pomoto pripisuje Turčiji

10. februar 2017 ob 12:51

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Koordinate za letalski napad, v okviru katerega je rusko letalo na severu Sirije pomotoma zadelo tudi stavbo s turškimi vojaki, je posredovala Turčija, je zatrdil tiskovni predstavnik ruske vlade.

Kot je znano, so v napadu umrli najmanj trije vojaki, več je bilo ranjenih. "Turški vojaki ne bi smeli biti tam," je ob tem še dejal Dmitrij Peskov in dodal, da glede vzroka za pomoto ni dvoma - krive so bile koordinate.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer že v četrtek govoril s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in mu izrekel sožalje. Turška vojska je sicer že v četrtek sporočila, da je rusko letalo napadlo stavbo blizu mesta al Bab, v kateri so bili turški vojaki. Tarča napada so bili sicer položaji t. i. Islamske države (IS), je še sporočila turška vojska. V t. i. prijateljskem ognju je bilo ranjenih še 11 turških vojakov.

