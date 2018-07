Volilni dan v Pakistanu pretresajo nasilje in spopadi

Bo novi premier nekdanji zvezdnik kriketa Imran Kan?

25. julij 2018 ob 12:03

Islamabad - MMC RTV SLO, STA

V Pakistanu potekajo parlamentarne volitve, a volilni dan je zasenčil samomorilski napad v mestu Kveta, v katerem je umrlo najmanj 31 ljudi, še 35 je bilo ranjenih.

Napad je odjeknil pred voliščem. Kot so sporočile pristojne oblasti, je napadalec najprej poskušal vstopiti na volišče, a ko ga je ustavila policija, se je razstrelil. Odgovornost za napad je prevzela skrajna sunitska skupina Islamska država. Tudi iz drugih delov države poročajo o manjših eksplozijah in spopadih, piše BBC.

V Pakistanu ob okrepljenih varnostnih ukrepih sicer potekajo parlamentarne volitve. Volišča bodo odprta do 18. ure po krajevnem času (do 15. ure po srednjeevropskem času). Prve neuradne izide pričakujejo zvečer.

Za varnost na več kot 85.000 voliščih skrbi skupno do 800.000 vojakov in policistov. Več kot 106 milijonov volivcev izbira poslance spodnjega doma parlamenta v tej južnoazijski jedrski sili.

Današnje volitve pomenijo šele drugi demokratični prenos oblasti z ene civilne vlade na drugo v 70-letni zgodovini države, za katero so večji del obstoja značilni vojaški udari in politični umori.

Smrtonosni napadi na predvolilnih zborovanjih, ki so zahtevali okoli 180 življenj in prinesli obtožbe o vmešavanju vojske v volilni proces, ki bi lahko postavilo pod vprašaj legitimnost volitev, so sicer že odplavili upe, da bodo volitve okrepile krhko demokracijo.

Veliki met Imrana Kana?

Ankete nakazujejo tesen izid. Favoritki sta vladna Pakistanska muslimanska liga - Navaz (PML-N), ki jo vodi Šahbaz Šarif, mlajši brat zaradi korupcije odstavljenega in obsojenega nekdanjega premierja Navaza Šarifa, in stranka Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) nekdanje zvezde kriketa Imrana Kana. Kan je v politiko vstopil konec 90. let prejšnjega stoletja, ko so bili v glavah Pakistancev še sveži spomini na zmago pakistanskih igralcev kriketa na svetovnem pokalu.

A njegova stranka je resna sila na političnem prizorišču postala šele leta 2013, ko so množice Kana začele dojemati kot obljubo po spremembah in glasnika proti razvejani korupciji. Predvolilno kampanjo je osnoval na obljubi o novem političnem redu in koncu pakistanskih političnih dinastij.

Pomembno vlogo bi lahko imela tudi Pakistanska ljudska stranka (PPP) Bilavala Buta Zardarija, sina v atentatu umorjene nekdanje pakistanske premierke Benazir Buto, ki bi jo lahko zmagovalna stranka povabila v koalicijo.

