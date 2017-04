Volivci v Turčiji odločajo o večjih pooblastilih za predsednika Erdogana

V rahli prednosti so zagovorniki sprememb

16. april 2017 ob 09:52

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Turčiji so se odprla volišča na dan referenduma, na katerem volivci in volivke odločajo o ustavnih spremembah, ki predsedniku države podeljujejo večje pristojnosti.

Z referendumom se je Turčija znašla na razpotju v svoji sodobni zgodovini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan želi z zmago na referendumu utrditi svojo vlogo sodobnega in nezamenljivega voditelja 80-milijonske države.

Njegove pristojnosti se bodo v primeru uspeha na referendumu znatno povečale – tako bi predsedniški sistem zamenjal parlamentarnega, Erdogan pa bi lahko ostal na položaju do leta 2029. Na drugi strani pa bi zavrnitev ustavnih sprememb zanj pomenila hud udarec.

Ustavne spremembe bi pomenile ukinitev funkcije premierja, predsednik pa bi dobil pooblastila za sestavo proračuna, razglasitev izrednih razmer in izdajo raznih odlokov brez parlamentarne odobritve.

Svarila pred spodkopavanjem demokracije

Erdoganovi kritiki opozarjajo, da bodo spremembe spodkopale demokratični nadzor, najglasnejši nasprotniki pa svarijo pred diktaturo. Vlada medtem zagotavlja, da je predsedniški sistem potreben za boj proti terorizmu, da bo preprečil vojaške udare in pospešil gospodarsko rast, izognili pa bi se tudi trhlim koalicijskim vladam iz preteklosti. Erdogan in njegovi podporniki še vztrajajo, da so spremembe potrebne, saj so sedanjo ustavo napisali generali po vojaškem udaru leta 1980.

Reuters poroča, da sta bila Erdogan in vladajoča stranka AKP, ki jo vodi premier Binali Yildirim, deležna nesorazmerne medijske pozornosti, precej večje, kot sta je bila deležna sekularna glavna opozicijska stranka CHP in prokurdski HDP. Erdogan je ob tem med kampanjo nasprotovanje spremembam povezoval s terorizmom.

Javnomnenjske ankete kažejo rahlo prednost zagovornikov sprememb. Volilnih upravičencev je 55 milijonov, volivci in volivke v tujini pa so že glasovali.

Stotisoče policistov in vojakov

Turške oblasti so ob referendumu močno poostrile ukrepe nadzora po državi, kjer še vedno veljajo izredne razmere po lanskem poskusu državnega udara. Na ulicah je okoli 380.000 pripadnikov varnostnih sil – 251.000 policistov in 128.000 pripadnikov vojske. Mobilizirali so tudi 70.000 vaških stražarjev v pretežno kurdskih predelih države.

B. V.