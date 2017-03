Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ceste na Haitiju so v slabem stanju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Voznik avtobusa zapeljal v množico in ubil 38 ljudi

Jezni mimoidoči skušali zažgati avtobus

12. marec 2017 ob 20:40

Port-au-Prince - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na severu Haitija je voznik avtobusa izgubil nadzor in najprej do smrti povozil pešca, nato pa je med poskusom pobega zapeljal še v množico in ubil še 37 ljudi.

Kot so sporočili predstavniki haitijskih oblasti, je voznik v mestu Gonaives okoli 150 kilometrov severno od prestolnice Port-au-Prince ubil skupno 38 ljudi. Med množico ljudi, v katero je zapeljal avtobus, so bili večina glasbeniki uličnih orkestrov.

V mestu je potekala parada "rara", ko skupine glasbenikov na tradicionalnih instrumentih igrajo na ulicah, pri tem pa se jim pogosto pridružijo tudi mimoidoči.

Reševalci so poškodovane odpeljali v bolnišnico, medtem ko je policija skušala pomiriti jezno množico, ki se je zbrala na kraju nesreče.

"Ljudje, ki niso bili žrtve nesreče, so skušali zažgati avtobus skupaj s potniki v njem," je povedal predstavnik tamkajšnjih oblasti Faustin Joseph. Dodal je, da so "avtobus, potniki in voznik zaščiteni na tamkajšnji policijski postaji".

Haitijske ceste so sicer med nevarnejšimi in bolj kaotičnimi, saj se pešci, motoristi in vozniki avtomobilov pogosto ne zmenijo za prometna pravila.

