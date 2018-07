Vrh EU-ja in Ukrajine: Skupaj proti vmešavanju Rusije v volitve

EU ponovil, da je priključitev Krima nezakonita

9. julij 2018 ob 21:22

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

EU in Ukrajina si bosta skupaj prizadevala preprečiti vmešavanje Rusije v evropske in ukrajinske volitve prihodnje leto, je v Bruslju poudaril ukrajinski predsednik Petro Porošenko po jubilejnem 20. vrhu partneric.

Tokratni vrh je bil po Porošenkovih besedah "vsekakor simboličen", saj je prvi po celoviti uveljavitvi sporazuma o krepitvi vezi med stranema, imenovanega pridružitveni sporazum, do katerega je vodila trnova pot.

Ta sporazum je pomemben simbol za Ukrajince, saj je zavrnitev njegovega podpisa leta 2013 sprožila proteste, ki so spodnesli tedanjega predsednika Viktorja Janukoviča in odmaknili državo od Rusije k EU-ja. Sledili sta ruska priključitev Krima in vojna na vzhodu Ukrajine.

Porošenko: Pripravljeni smo na vmešavanje Kremlja

Tokratni vrh EU-ja in Ukrajine je bil tudi zadnji pred pomembnimi volitvami, ki čakajo prihodnje leto tako Ukrajino kot EU, je izpostavil ukrajinski predsednik. Kremelj bo nedvomno znova poskušal vplivati na volitve, a "tokrat bomo pripravljeni", poudarja Porošenko in izpostavlja dogovor o usklajevanju ukrepanja proti vmešavanju v volitve, tako glede hibridnih groženj, kot so dezinformacije, kot kibernetskih groženj.

Porošenko je opozoril tudi na negativne posledice geopolitičnega projekta Severni tok in EU pozval k ustavitvi gradnje tega plinovoda. Tudi predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je ponovil nasprotovanje projektu, a spomnil, da glede tega med članicami ni enotnosti.

EU opozoril Ukrajino na boj proti korupciji

Tokratni vrh, čeprav jubilejni, sicer ni prinesel bistvenih novic. Strani sta zlasti pregledali napredek v procesu reformiranja Ukrajine. V EU-ju so pohvalili znaten napredek, a opozorili, da boj proti korupciji mora ostati glavna prioriteta. Porošenko je obljubil zavezanost boju proti korupciji in poudaril, da je njegova država kljub ruski agresiji v preteklih štirih letih sprejela več reform kot prej v celotnem obdobju neodvisnosti. Nekatere reforme bi bile samomor za večino vlad članic Unije, je ponazoril.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izpostavil pozitivne učinke pridružitvenega sporazuma: trgovinska menjava se je lani povečala skoraj za četrtino, število ukrajinskih podjetij, ki izvažajo v Unijo, se je povečalo za 40 odstotkov. Tusk je novinarsko konferenco po vrhu EU-ja in Ukrajine izkoristil za vnovičen poziv k izpustitvi ukrajinskega filmarja Olega Sencova, ki gladovno stavka že od 14. maja. Upa, da bo k temu pozval tudi ameriški predsednik Donald Trump na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

EU je sicer znova potrdil stališče, da je ruska priključitev Krima nezakonita, podprl neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine ter pozval k celoviti uresničitvi dogovorov iz Minska za zagotovitev miru na vzhodu Ukrajine.

A. V.