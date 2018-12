Vrh G20: Kratko srečanje Trumpa in Putina; voditelji sprejeli skupno izjavo

Zelena luč za reformo Svetovne trgovinske organizacije

1. december 2018 ob 17:04,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 19:24

Buenos Aires - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na vrhu skupine G20 v Buenos Airesu so voditelji dosegli dogovor o reformi Svetovne trgovinske organizacije (STO), v skupni izjavi pa so, brez ZDA, podprli zavezanost k uresničevanju pariškega podnebnega sporazuma. Ob robu vrha sta se na kratko srečala tudi Donald Trump in Vladimir Putin.

Srečala sta se že v petek popoldne, je potrdil član ruske delegacije Jurij Ušakov. Podrobnosti srečanja niso znane, po besedah Ušakova pa tudi ni znano, kdaj se bosta voditelja srečala naslednjič. Potrdil je še, da se je srečal z ameriškim svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom in da sta se strinjala, da državi nadaljujeta stike.

Na dvodnevnem srečanju je v ospredju mednarodna trgovina. Kot je zapisano v skupni izjavi, ki so jo sprejeli ob koncu srečanja, so države G20 dosegle dogovor za reformo Svetovne trgovinske organizacije (STO), prizadevanj za boj proti protekcionizmu pa zaradi različnih mnenj niso vključili v izjavo, so pa potrdili, da bodo še naprej uporabljali multilateralna pravila trgovine. So pa voditelji dosegli kompromis tudi glede podnebnih sprememb in migracij, pri čemer so ZDA ponovno poudarile svojo odločitev o umiku iz pariškega podnebnega sporazuma.

Ruski finančni minister Anton Siluanov je po pogovorih dejal, da so se vsi voditelji skupine strinjali, da je potrebna reforma WTO-ja, druži pa jih tudi prepričanje, da je treba zmanjšati trgovinske ovire.

Kaj bo prineslo srečanje Trump-Ši?

Trgovina bo tudi glavna tema pogovorov Trumpa in kitajskega predsednika Ši Džinpinga, ki jih številni ocenjujejo za ene najpomembnejših v zadnjih letih. Državi sta v zadnjih mesecih močno zaostrili svoje gospodarsko sodelovanje, napovedali sta uvedbo visokih carin, odkrito pa si nasprotujeta tudi glede cele vrste drugih vprašanj. ZDA med drugim tudi niso zadovoljne zaradi potez WTO-ja do Pekinga. Washington organizaciji očita, da ni storila dovolj, da bi Kitajska odprla svoje gospodarstvo, kot je obljubila leta 2001 ob priključitvi organizaciji. Poznavalci so zelo previdni glede morebitnega izkupička današnjega srečanja. "Trdo delamo. Če bi lahko sklenili dogovor, bi bilo to dobro. Mislim, da to želijo. Mislim, da si tudi mi to želimo. Bomo videli," je bil v petek previden Trump.

Putin Merklovo seznanil z dogajanjem v Azovskem morju

Ob robu srečanja dvajseterice najbolj razvitih držav se je Putin ločeno sešel z nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Putinov tiskovni predstavnik je povedal, da je ruski predsednik med srečanjem nemški kanclerki osvetlil podrobnosti dogajanja v Azovskem morju, govorila pa sta tudi o Siriji. Tako Macron kot Merklova sta na Putina pritisnila, naj Rusija izpusti pred slabim tednom dni pridržane ukrajinske mornarje. Putin jima je odgovoril, da je njihov položaj v rokah sodstva, je sporočil Putinov tiskovni predstavnik.

Trump je prek Twitterja sporočil, da na srečanju G20 ne bo imel novinarske konference, kot razlog pa navedel spoštovanje ob smrti nekdanjega predsednika Georgea Busha starejšega.

Na srečanju je tudi savdski prestolonaslednik, kronski princ Mohamed bin Salman, ki se je zaradi dogajanja v povezavi z umorom savdskega novinarja Džamala Hašokdžija znašel na občutljivem diplomatskem podiju. Številni voditelji so ga na javnih dogodkih v Buenos Airesu ignorirali, se je pa z njimi srečal na več dvostranskih srečanjih, poroča Reuters.

