Vrh Severne in Južne Koreje bo 27. aprila

Odziv ZDA na obisk: Stvari gredo v pravo smer.

29. marec 2018 ob 08:46

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je zavezal denuklearizaciji in privolil v srečanje z ameriškimi uradniki, so po obisku Kima na Kitajskem podrobnosti srečanja razkrili v Pekingu. Medtem je prišla novica, da bo vrh obeh Korej 27. aprila.

V okviru vrha se bosta takrat srečala tudi severnokorejski voditelj in predsednik Južne Koreje Mun Dže In. To bo šele tretji vrh med državama od konca vojne na polotoku leta 1953, potekal pa bo prav tako v kraju Panmunjom na demilitariziranem območju med državama, je poročala južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Strani sta imeli v sredo delovno srečanje o protokolu in varnostnih vprašanjih vrha.

Bela hiša: Stvari gredo v pravo smer

Po dveh dneh ugibanj sta v sredo Kitajska in Severna Koreja le potrdili, da je severnokorejski voditelj obiskal Peking. To je bil njegov prvi obisk tujine po prevzemu oblasti leta 2011. Po oceni poznavalcev gre za priprave na prihajajoči srečanji z Južno Korejo in ZDA.

Ameriški predsednik Donald Trump je prek družbenega omrežja Twitter v sredo sporočil, da je v torek zvečer dobil sporočilo od kitajskega predsednika Šija, da je njegovo srečanje s Kimom potekalo "zelo dobro" in da se Kim veseli srečanja z ameriškim predsednikom. Tudi Trump je s tvitom potrdil, da se veseli srečanja, hkrati pa dodal, da "do takrat, na žalost, za vsako ceno v veljavi ostajajo vse sankcije in pritisk".

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je dejala, da so kitajsko-severnokorejski pogovori in Kimova odločitev za potovanje v tujino "pozitiven znak," da mednarodna kampanja, na čelu katere so ZDA in s katero želijo pritisniti na Pjongjang, da se bo odrekel jedrskemu programu in orožju, deluje. "Ostajamo previdno optimistični."

