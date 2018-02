Vrh SPD-ja Nahlesovo potrdil za prihodnjo predsednico

Angela Merkel branila koalicijski dogovor

13. februar 2018 ob 07:11,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 19:22

Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Predsedstvo nemških socialdemokratov (SPD) je v Berlinu potrdilo vodjo poslanske skupine Andreo Nahles za prihodnjo predsednico stranke, kar pa bodo morali potrditi še na kongresu stranke 22. aprila. Začasno naj bi vodenje prevzel podpredsednik Olaf Scholz.

Martin Schulz je tudi uradno ponudil svoj odstop z vrha stranke, ki jo je vodil manj kot leto dni. Za svojo naslednico je predlagal Nahlesovo, predsedstvo pa jo je tudi potrdilo, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Schulz je že v petek sporočil, da bo odstopil in je svoje mesto že takrat ponudil Nahlesovi, ki sicer ni članica predsedstva stranke. Nahlesova bi postala prva ženska na čelu socialdemokratov.

Nekateri člani SPD-ja, predvsem v Berlinu, so nasprotovali temu, da bi Nahlesova postala vršilka dolžnosti predsednika stranke, pojavili pa so se tudi pravni pomisleki glede tega, saj statut stranke tega ne ureja na tak način.

SPD ima sicer šest podpredsednikov. Eden izmed njih, Scholz, naj bi po informacijah tednika Spiegel vodil stranko do kongresa. Hamburški župan naj bi postal tudi novi finančni minister.

Konservativna unija CDU/CSU in SPD so po maratonskih pogovorih prejšnji vendarle dosegle dogovor o oblikovanju skupne vlade pod vodstvom kanclerke Angele Merkel. Socialdemokrati bodo prevzeli tri ključna ministrstva - zunanje, finančno in za delo.

Kljub temu del stranke še naprej nasprotuje vstopu v ponovno koalicijo z Merklovo. Končno besedo bo zdaj imelo več kot 460.000 članov stranke, ki bodo o tem glasovali od 20. februarja do 2. marca.

Nezadovoljstvo v CDU-ju

Zaradi izgube treh najpomembnejših ministrstev je veliko nezadovoljstva tudi znotraj CDU-ja. Voditeljica stranke Angela Merkel je v pogovoru na nemški televiziji volivcem in članom stranke pojasnila, da je izguba finančnega ministrstva boleča, a da drugače ni šlo, ker so bile take zahteve SPD-ja za sestavo stabilne vlade, alternativa pa so bile le nove volitve.

B. V., J. R.