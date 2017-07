Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prebivalci prestolnice Sofija se poskušajo ohladiti v vodnjaku. Foto: EPA Prebivalci obmorskih krajev so se hladili v vodi. Na fotografiji Jadransko morje pri francoskem Marseiilesu. Foto: Reuters Sorodne novice V delih Italije izredne razmere zaradi vročine in suše Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vročinski val zajel Balkanski polotok - več mrtvih v Bolgariji

Ohladitev predvidoma v ponedeljek

1. julij 2017 ob 17:43,

zadnji poseg: 1. julij 2017 ob 17:53

Sofija - MMC RTV SLO/STA

Bolgarijo je zajel vročinski val s temperaturami do 45 stopinj Celzija, zaradi česar so oblasti za danes razglasile rdeči alarm. Vročinski val je v prestolnici Sofiji zahteval že pet življenj.

Eden izmed petih preminulih je 75-letnik, ki se je sredi dneva odpravil na tek v park, poroča spletni portal SofiaGlobe. Zaradi vročine je v preteklih dneh zavest izgubilo kar 178 ljudi.

Reševalne ekipe so morale zaradi slabosti pomagati okoli 200 ljudem. Tiskovna predstavnica reševalne službe v Sofiji Katia Sungarska je ljudi pozvala, naj čez dan ostanejo doma ali vsaj v senci ter pijejo dovolj vode.

Dodala je, naj reševalne službe ne kličejo, če ne gre za njune primere. Tako bodo namreč lahko zagotovili pomoč za najbolj resne primere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bolgarska prestolnica se sicer že več let spopada s pomanjkanjem reševalnih ekip. Tako jih za okoli dva milijona prebivalcev skrbi zgolj 25.

Gre za prvi rdeči alarm letos poleti, zaradi temperatur med 41 in 45 stopinjami Celzija pa so ga razglasili v 17 bolgarskih regijah, skoraj po vsej državi.

Za območje pri Črnem morju ter v nekaterih drugih regijah velja oranžni alarm. Tam pričakujejo temperature med 38 in 41 stopinjami Celzija.

Vroče po vsem Balkanskem polotoku

Države na Balkanskem polotoku je v teh dneh zajel vročinski val, pri katerem so temperature tudi do 10 stopinj višje od povprečja, poroča Al Džazira. S hudo vročino se poleg Bolgarije spopadajo še v Grčiji, Turčiji, Makedoniji, Albaniji, na Hrvaškem, v Romuniji in Italiji.

Najhujša vročina je napovedana prav za ta vikend, vendar bi že v ponedeljek naj nad regijo začeli pritekati gladnejši vetrovi, ki bodo skupaj z nevihtami nekoliko ohladili ozračje.

J. R.