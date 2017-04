Vsak drugi v tujini živeči turški volivec že oddal svoj glas

Referendum o spremembah turške ustave bo v Turčiji potekal 16. aprila

10. april 2017 ob 13:08

Ankara - MMC RTV SLO/STA

Referendum o spremembi turške ustave, ki poteka v tujini za tamkajšnje turške volivce, slab teden pred glasovanjem v Turčiji že kaže na visoko volilno udeležbo med turškimi volivci v tujini.

V Nemčiji, Avstriji in Švici se je referenduma že udeležil vsak drugi turški volivec. V Nemčiji se je tako referenduma, na katerem odločajo o spremembi turške ustave, doslej udeležila slaba polovica turških volivcev, kar je bistveno več kot na parlamentarnih volitvah leta 2015, ko je bila volilna udeležba 40,8-odstotna. Tokrat je volilna udeležba 48,73-odstotna, so sporočili iz turške volilne komisije v Ankari. Skupno ima v Nemčiji volilno pravico 1,4 milijona Turkov.

V Avstriji je bila volilna udeležba 50,59-odstotna, v Švici celo 57,11-odstotna. Skupno se je po svetu predčasnega glasovanja na turškem referendumu udeležilo 1,32 milijona volivcev, kar je 46,98 odstotka od 2,97 milijona volilnih upravičencev.

Podatki o volilni udeležbi v tujini niso končni, saj lahko v tujini živeči Turki glasujejo vse do 16. aprila, ko bo referendum potekal v Turčiji. Na dan referenduma lahko v tujini živeči Turki svoj glas oddajo tudi na mejnih prehodih.

Pet odstotkov volilnega telesa

V tujini živeči turški volivci predstavljajo pet odstotkov celotnega turškega volilnega telesa. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan jih je pozval, naj se referenduma množično udeležijo.

Na turških parlamentarnih volitvah novembra 2015 je bila volilna udeležba v tujini živečih turških volilnih upravičencev 44,79-odstotna.

Erdogan: Vprašanje vstopa Turčije v EU se vrača

Turški predsednik Erdogan je napovedal, da bo vprašanje turškega vstopa v Evropsko unijo po referendumu o ustavnih spremembah spet postalo aktualno. Ob tem je Evropo označil za "bolnika", kakor so sicer evropski politiki v 19. stoletju opisovali propadajoče Otomansko cesarstvo.

Erdogan je v govoru v mestu Izmir ponovil, da bo po referendumu prihodnji konec tedna, na katerem bodo Turki odločali o povečanju pristojnosti predsednika države, podpisal zakon o ponovni uvedbi smrtne kazni, če ga bo sprejel parlament. S tem naj bi si sicer Turčija zaprla vrata v EU.

"Evropa bo plačala za to, kar je naredila. Z božjo voljo bo vprašanje EU-ja spet na mizi po 16. aprilu," je dejal Erdogan. Po njegovih besedah so Turki, ki živijo v Evropi, zatirani in ponižani. "Z božjo voljo bodo naši ljudje zahtevali njihovo odgovornost."

"Pred stoletjem so govorili, da smo mi bolnik. Zdaj so oni bolnik. Evropa propada," je dejal in dodal, da je evropsko gospodarstvo iz leta v leto šibkejše.

Zatrdil je, da bo brez odlašanja podpisal zakon o ponovni uvedbi smrtne kazni, ki jo je Turčija odpravila leta 2004 v okviru približevanja EU-ju.

J. R.