"Vsak namig, da so ZDA kakor koli podprle napad, je popolna neumnost"

Turški zunanji minister očita ZDA

21. december 2016

zadnji poseg: 21. december 2016 ob 12:50

Washington

ZDA so ostro zavrnile namige Turčije, da so neposredno ali posredno krive za ponedeljkov atentat na ruskega veleposlanika Andreja Karlova.

Tiskovni predstavnik State Departmenta John Kirby je namige označil za "popolno neumnost".

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je namreč v torek za umor Karlova obtožil gibanje verskega voditelja Fethullaha Gülena, ki živi v ZDA. V pogovoru z ameriškim zunanjim ministrom Johnom Kerryjem je dejal, da "Turčija in Rusija vesta, da za napadom stoji njegovo gibanje Fetö," poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Kirby je izrazil zaskrbljenost nad takšno retoriko, ki namiguje, da so ZDA kakor koli soodgovorne za napad. "Preiskovalci morajo opraviti svoje, in dokler dejstva in dokazi ne povedo svojega, ne bi smeli prenagljeno sklepati. Vsak namig, da so ZDA kakor koli podprle napad, je popolna neumnost," je dejal Kirby.

Karlova bodo pokopali v četrtek, žalne slovesnosti naj bi se udeležil tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

K. T.