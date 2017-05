Vse več represije v Afriki eden glavnih vzrokov za migracije, opozarja Oxfam

Schäuble: Prihodi prebežnikov v Evropo geopolitično tveganje

6. maj 2017 ob 12:55

Durban - MMC RTV SLO/STA

V afriških državah je mogoče zaznati vedno več represije, ki je tudi eden izmed glavnih vzrokov množičnih migracij, je sporočila britanska dobrodelna organizacija Oxfam.

V petek se je končal Svetovni gospodarski forum o Afriki, ki je potekal v južnoafriškem mestu Durban, glavni temi pa sta bili politična svoboda in beg možganov.

Izvršna direktorica Oxfama Winnie Byanyima je dejala, da so za migracije odgovorni predvsem "represivni zakoni glede svobode izbire in govora". Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble pa je na forumu opozoril, da je treba stabilizirati afriško celino, saj se lahko sicer pojavijo resna geopolitična tveganja, ki se bodo med drugim izrazila v prihodu večjega števila migrantov v Evropo.

Tudi gostitelj foruma, južnoafriški predsednik Jacob Zuma, je med glavnimi izzivi prihodnosti izpostavil obvladovanje migracij.

Migracije kot kritika politikov

Winnie Byanyima je še dejala, da je množičen odhod ljudi iz Afrike kritika tamkajšnjih politikov. Namesto da bi denar vložili v opolnomočenje ljudi, ga namreč vlagajo v nadzorovanje prebivalstva, opozicije in medijev, je dejala za francosko tiskovno agencijo AFP.

Izvršna direktorica Oxfama je ob tem kritizirala vlade bogatih držav, ki so sredstva za pomoč revnejšim državam preusmerile v pokrivanje lastnih stroškov zaradi prihoda beguncev. "Bogate države morajo nehati spreminjati namen pomoči in ohranjati pomoč za države, ki so jih prizadeli konflikti. Teh sredstev ne smejo preusmerjati v pokrivanje stroškov zaradi beguncev na svojem ozemlju ali zagotavljanja varnosti. Morajo jih še naprej vlagati v boj proti revščini," je dejala.

Vse več Afričanov se podaja na pot v Evropo. Letos je v Sredozemskem morju umrlo že več kot 1.000 prebežnikov, več kot 36.700 ljudi pa so prepeljali na varno v Italijo. Lani je v morju umrlo več kot 5.000 prebežnikov.

Leta 2015 je bilo skupno število migrantov po svetu 244 milijonov, med njimi pa jih je bilo 63 milijonov prisiljenih zapustiti dom, kar je rekordno število. Med temi ljudmi so begunci, ljudje, razseljeni znotraj svojih držav, in prosilci za azil, je sporočil ZN-ov Svetovni program za hrano.

