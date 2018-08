Vučić: Hitler je hotel svet brez Judov, hrvaška politika pa Hrvaško brez Srbov

Srbija: Pregnanih je bilo četrt milijona Srbov

5. avgust 2018 ob 11:15

Bačka Palanka,Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v soboto hrvaško operacijo Nevihta primerjal s holokavstom in jo označil za etnično čiščenje in zločin. Srbija trdi, da je bilo pred 23 leti iz Hrvaške pregnanih okoli 250.000 Srbov.

"Hitler je hotel svet brez Judov, Hrvaška, njena politika, pa je hotela Hrvaško brez Srbov, ker so, kot so dejali, ogrožali hrvaško nacionalno bit," je dejal Vučić.



Vučić je v soboto v govoru v Bački Palanki kritiziral hrvaško proslavljanje Nevihte, s katero se je končala vojna na Hrvaškem in ki jo je označil za etnično čiščenje in zločin. "Vsak zločin je večen in ni ga mogoče pozabiti niti opravičevati. Še najmanj pa slaviti," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal Vučić.

V Srbiji vidijo v Nevihti največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni. S hrvaškega ozemlja naj bi bilo po srbskih trditvah pregnanih okoli 250.000 Srbov, okoli 2.000 pa naj bi jih umrlo. Po drugi strani na Hrvaškem trdijo, da so Srbi odšli sami in da je šlo za približno 90.000 hrvaških Srbov. Na Hrvaško naj bi se jih sicer po vojni vrnilo le nekaj deset tisoč.

Vučić povlekel vzporednice s pregonom Ane Frank

Po besedah Vučića je bila Nevihta uperjena proti hrvaškim Srbom zgolj zato, ker so bili Srbi. Po njegovih besedah "ni naključje", da se je operacija Nevihta začela na isti dan, torej 4. avgusta 1995, ko so 51 let predtem nacisti vdrli v hišo Ane Frank in jo odpeljali v koncentracijsko taborišče.

"Isti zločin proti nekomu, ki je drugačen, ima drugačno ime, poreklo in nekega svojega boga. V obeh primerih edina krivda Ane Frank in Srbov v Krajini ni bila to, kar naj bi storili, ampak prepričanje nekoga, da bodo brez njih neka država in neki ljudje lepši in boljši. V obeh primerih se je iskala končna rešitev," je dejal srbski predsednik.

Kot je dodal, na Hrvaškem ne priznavajo, da je bilo med operacijo Nevihta kar koli narobe ali da je bil storjen kakršen koli zločin. Ob nazornem opisovanju dogodkov je Nevihto označil za "najstrašnejši dan v naši novejši zgodovini, dan, v katerem se je začela golgota celega naroda". Srbija pa kljub temu ne želi maščevanja, ampak zgolj resnico, je v soboto še dejal Vučić.

V Kninu medtem potekajo slovesnosti ob dnevu zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter ob 23. obletnici Nevihte, s katero se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem. V Kninu, nekdanjem središču srbskega upora na Hrvaškem, je celoten hrvaški državni vrh, slovesnosti pa se udeležuje tudi več tisoč ljudi.

Ob zvonjenju cerkvenih zvonov so dvignili veliko hrvaško zastavo, izstrelili so tudi 23. častnih topovskih salv. Med slovesnostjo so prebrali imena 238 pripadnikov hrvaške vojske, ki so bili ubiti med Nevihto, ter še dveh, ki sta izginila.

Kninsko trdnjavo so med drugim preletela izraelska vojaška letala F-16 Barak, kar naj bi bil znak razvoja izraelsko-hrvaških odnosov in strateškega partnerstva med državama, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po koncu programa na trdnjavi bo sledila še maša za domovino.



O srbski odgovornosti molčal

Po drugi strani pa Vučić ni rekel niti besede o odgovornosti Srbov za zločine med vojno na Hrvaškem (1991–1995) ali v Bosni in Hercegovini (1992-1995) niti o genocidu v Srebrenici, za katerega je haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije na dolgoletne kazni obsodilo medvojne voditelje in poveljnike bosanskih Srbov, med njimi tudi Radovana Karadžića in generala Ratka Mladića. Prvi je bil obsojen na 40 let zapora, drugi pa na dosmrtni zapor. V obeh primerih sicer še poteka pritožbeni postopek.

Hrvaška: Odlikovanja za poveljnike

Haaško sodišče pa je oprostilo hrvaške poveljnike Nevihte, najprej generala Anteja Gotovino in Mladena Markača. Obema je v soboto hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović podelila tudi visoko državno odlikovanje in ponovila, da Nevihta ni bila sporna operacija.

Ob tem se je na kratko odzvala tudi na Vučićeve besede v Bački Palanki in dejala, da se Hrvaška in Srbija očitno nikoli ne bosta mogli strinjati glede preteklosti, a bi si bilo treba bolj prizadevati za boljšo prihodnost.

Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je dejal, da si želi boljšega sodelovanja s Srbijo in miru v prihodnosti, "a tudi mi si želimo resnice". "Za vse nas je nesporno, da sta veliko agresijo izvedla Slobodan Milošević in velikosrbski režim na hrvaškem ozemlju," je dejal. Hkrati pa je v izjavi za hrvaško javno radiotelevizijo HRT zagotovil, da si na Hrvaškem želijo, "da se srbska manjšina počuti dobro".

B. V.