Vučić in Thaci prvič soglasno za spremembe meja Kosova

EU se boji "učinka domin" po Zahodnem Balkanu

26. avgust 2018 ob 18:08

Alpbach,Beograd,Priština - MMC RTV SLO

Srbski in kosovski predsednik, Aleksandar Vučić in Hashim Thaci, sta na forumu v Alpbachu soglasno zatrdila, da razmišljata o spremembah meja Kosova, in Evropsko unijo pozvala k podpori.

"Kosovo je odločeno, da s Srbijo sklene zavezujoč dogovor. Čas za to je zdaj," je napovedal Thaci. "Prizadevamo si za mir med Srbi in Albanci. Imeli smo ogromno konfliktov," pa je dejal Vučić in občinstvu v Alpbachu še pojasnil, da ga sicer Thaci ne mara in "tudi jaz sploh ne maram njega".

Kljub temu sta se voditelja na evropskem forumu v Alpbachu v avstrijskih Alpah na panelu v družbi slovenskega predsednika Boruta Pahorja in avstrijskega kolega Alexandra Van der Bellna naslavljala z osebnimi imeni in med diskusijo večkrat pomenkovala, poroča Politico. Vučić je tudi potrdil, da sta se s Thacijem dan prej, v petek, s posredovanjem avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza in evropskega komisarja za Zahodni Balkan Johannesa Hahna, sešla na Dunaju.

EU se boji "učinka domin"

Voditelji Evropske unije že dolgo nasprotujejo spremembam meja na Kosovu, saj menijo, da bi to lahko sprožilo podobne zahteve drugod po Balkanu in vodilo v vnovično medetnično nasilje. Glasna nasprotnica te ideje je nemška kanclerka Angela Merkel. ZDA so medtem v petek obrnile ploščo in sporočile, da so odprte do sprememb meja. Komisar Hahn je v Alpbachu dejal, da na tej točki pogovorov nič ni izključeno, vendar je voditelja pozval, naj zagotovita dogovor, ki ne bo destabiliziral širše regije, in izrazil strah pred "učinkom domin".

"Države naše regije, države članice EU-ja ali druge države na svetu ne bi smele nasprotovati ali se bati morebitnega miroljubnega dogovora med Kosovom in Srbijo, tudi če bi tak dogovor lahko vključeval popravke meja," je prijazno pozval Thaci. "Imamo zelo kratko priložnost. Ni preprosto, je zelo zelo težko, zato morajo biti vsi z nami," je dodal.

Srbski predsednik je na drugi strani ubral precej ostrejši ton. "Ko sta Beograd in Priština končno začela komunicirati, vsi drugi govorite – kaj pa počnete?" je nagovoril evropske predstavnike na forumu. "Zakaj vam je naenkrat mar, kaj počnemo? Delamo nekaj za prihodnost Srbov in Albancev. Za to moramo poskrbeti sami, nikomur škoditi in ne vplivati na kar koli drugega v regiji," je dejal po poročanju Politica.

Vučić: "Meje spremenite, ko vam ustreza"

Britanski veleposlanik v Beogradu Denis Keefe je medtem opozoril, da je vsaka sprememba meja tvegana in nevarna. "Pa zakaj je potem spremenil meje leta 2008?" je na novinarsko vprašanje odgovoril Vučić. "Vsakih deset let, ko vam ustreza, lahko spremenite meje, a ko nekdo drug, ki ga to zadeva, skuša nekaj narediti brez vaše vednosti, potem komentirate, da boste plačali ceno in da je to tveganje," je v povezavi z izjavo Keefa dejal Vučić novinarjem srbske radiotelevizije B92.

"Želimo prihodnost, vendar ne želimo, da so Srbi ponižani in poraženci," je Vučić še dejal novinarjem.

Kosovo neodvisnost razglasilo leta 2008

Kosovo je neodvisno in suvereno državo razglasilo 17. februarja 2008. Velika Britanija, ZDA, Francija in Albanija so bile med osmimi državami, ki so Kosovo priznale že naslednji dan, skupno pa je do danes to storilo več kot 110 držav. Srbija neodvisnosti močno nasprotuje.

Evropska unija nad pogovori o normalizaciji odnosov med državama bedi že od leta 2011, vendar na uradnih pogovorih predlog spremembe meja še nikoli ni bil na mizi. Na severu Kosova živijo pretežno kosovski Srbi. V Srbiji vzhodno od Kosova – okoli mesta Preševo – živi večinoma albansko prebivalstvo. Predsednika sicer o konkretnih spremembah meja v Alpbachu nista govorila.

Pogovori v Bruslju 7. septembra

Vučić je za B92 še izrazil upanje, da bodo lahko nadaljevali pogovore, ki so jih v petek začeli na Dunaju. "Ne morem vam razkriti podrobnosti, ker nič ni dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse – kakor gre geslo visoke zunanjepolitične predstavnice EU-ja Federice Mogherini," je dejal. Vučić in Thaci bosta uradni bruseljski dialog z Mogherinijevo na čelu nadaljevala 7. septembra.

J. R.