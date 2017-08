Vučić in Zaev za prijateljske odnose med Srbijo in Makedonijo

Srbsko diplomatsko osebje se bo vrnilo v Skopje

23. avgust 2017 ob 17:33

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Srbski predsednik Aleksandar Vučić in makedonski premier Zoran Zaev sta se sredi "diplomatske krize" med državama v sredo pogovarjala po telefonu in se dogovorila, da bosta državi morebitna nesoglasja reševali izključno z dialogom.

Spomnimo, Srbija je v nedeljo odpoklicala vse diplomatsko osebje s svojega veleposlaništva v Skopju. Beograd se je za to odločil iz "varnostnih razlogov".

Kot sta v sredo Vučić in Zaev sporočila v skupni izjavi za javnost, sta v dolgem in odprtem pogovoru obravnavala vse nove razmere v odnosih med državama. Strinjala sta se, da si bosta državi ne glede na politične razlike pri določenih pomembnih političnih in regionalnih vprašanjih skupaj prizadevali ne samo za ohranitev, ampak tudi razvoj prijateljskih odnosov med narodoma in državljani Srbije in Makedonije.

Državi si bosta še bolj prizadevali za nadaljnji razvoj gospodarskih odnosov in povečanje trgovinske menjave. Okrepili bosta komunikacijo na najvišji ravni, se podpirali na evropski poti in s krepitvijo dobrososedskih odnosov prispevali k stabilnosti regije. Ščitili bosta tudi pravice in interese diplomatsko-konzularnih predstavništev na svojem ozemlju, sta se še dogovorila, so sporočili iz urada srbskega predsednika.

V skupni izjavi nič o reševanju spornih tem

V skupni izjavi sicer nista omenila tem, ki so povzročile diplomatsko krizo med Beogradom in Skopjem - napovedana podpora Makedonije članstvu Kosova v Unescu in nedeljski umik vsega osebja s srbskega veleposlaništva v Skopju na posvete zaradi, kot so dejali v Beogradu, "napadalnega obveščevalnega dela, uperjenega proti institucijam in telesom Srbije".

Je Makedonija prisluškovala srbskemu političnemu vrhu?

Srbski državni vrh je nato sporočil, da obstajajo dokazi o obveščevalnih dejavnostih Makedonije, več srbskih medijev pa je poročalo, da gre za prisluškovanje in sledenje srbskega diplomatskega osebja. Beograjski Blic tako navaja, da je Makedonija tista, ki je začela diplomatsko vojno proti Srbiji, saj so njene obveščevalne službe ob pomoči ZDA prisluškovale tako najvišjim srbskim državnim predstavnikom kot tudi osebju srbskega veleposlaništva v Skopju. Zaev je v sredo pred telefonskim pogovorom z Vučićem za Blic sicer zatrdil, da makedonska vlada "ni nikoli nameravala in niti ni dala navodil za izvedbo kakršnih koli protiobveščevalnih dejavnosti proti kateri koli sosednji državi, niti Srbiji".

Premierka Brnabićeva: Zaev ne drži besede

Srbska premierka Ana Brnabić pa je danes dejala, da so razlog za umik osebja "obveščevalna dejstva". Makedonskega premierja Zaeva je kritizirala, da ne drži besede, saj ji je še pred meseci na vrhu berlinske pobude v Trstu dejal, da se bo Skopje vzdržalo glasovanja o sprejemu Kosova v Unesco. Napovedala je, da se bo z Zaevom srečala ob robu neformalnega sestanka v okviru berlinske pobude 26. avgusta v Draču v Albaniji.

Vučić pa se bo v četrtek v Beogradu srečal z makedonsko veleposlanico. Srbsko diplomatsko osebje naj bi se sicer v Skopje vrnilo prihodnji teden, so sporočili s srbskega zunanjega ministrstva.

Diplomatsko osebje se bo vrnilo v Skopje

Po današnjem telefonskem pogovoru srbskega in makedonskega zunanjega ministra Ivice Dačića in Nikole Dimitrova so s srbskega zunanjega ministrstva sporočili, da se bo srbsko diplomatsko osebje v Skopje začelo vračati v četrtek, veleposlanik pa se bo vrnil 31. avgusta. Ob vrnitvi bo zahteval srečanje z Zaevom že 1. septembra, so dodali. Dačić in Dimitrov pa se bosta sešla v petek v Nišu, da bi na podlagi dogovora med Vučićem in Zaevom začela reševanje odprtih vprašanj s ciljem razvoja prijateljskih odnosov med državama in narodoma.

A. V.