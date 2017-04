Vučić po zmagi za približevanje EU-ju in dobre odnose z Rusijo in Kitajsko

Kampanjo zaznamovala medijska neuravnoteženost

3. april 2017 ob 10:19

Beograd - MMC RTV SLO/STA

Po prepričljivi zmagi na srbskih predsedniških volitvah je premier Aleksandar Vučić obljubil, da bo ohranil pot proti EU-ju, obenem pa vzdrževal dobre odnose z Rusijo in Kitajsko.

Srbska volilna komisija je sporočila, da je po preštetih 90,86 odstotka glasov Vučić osvojil 55,09-odstotno podporo. Tako je zmagal že v prvem krogu. Drugi je bil nekdanji varuh človekovih pravic Saša Janković s 16,26 odstotka, tretji študent Luka Maksimović oziroma njegov izmišljen lik Ljubiša Oreletačević Beli z 9,04 odstotka, sledita pa nekdanji zunanji minister Vuk Jeremić (5,33 odstotka) in predsednik Srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj (4,47 odstotka). Volilna udeležba je bila 54-odstotna.

Vučić je na novinarski konferenci na sedežu svoje Srbske napredne stranke (SNS) zmago označil za "čisto kot solzo". Po njegovih besedah zmaga predstavlja pomemben dan, saj so volivci in volivke Srbije pokazali, v kateri smeri se mora premikati država.

Kot je poročal srbski portal b92.net, je aktualni premier dejal, da je srečen, da je v prvem krogu zmagal "ne s populizmom, demagogijo in šovinizmom, ampak s težkim in napornim delom". Kampanjo je sicer zaznamovala neuravnotežena zastopanost kandidatov v medijih in močna prevlada Vučićeve kampanje.

Obljubil je, da bo ohranil pot proti EU-ju, obenem pa bo ohranil dobre odnose z Rusijo in Kitajsko. Glede na volilni izid bo Srbija ostala močna, stabilna in varna država, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še dejal Vučić.

Protikandidati kritični do pogojev

Več Vučićevih protikandidatov je v odzivih medtem nakazovalo na nepravilnosti. "V poštenih razmerah, pri poštenem volilnem boju, pri poštenem dostopu do medijev in poštenem financiranju bi mu kot prvi čestital," je dejal Janković, ki Vučiću tako ni čestital za zmago.

Tudi Jeremić je bil kritičen, češ da je bila predvolilna kampanja "neregularna". Zaznamovala jo je visoka stopnja "agresije in blatenja nasprotnih kandidatov", je dejal. "Ne morem reči, da je Srbija demokratična država in da živimo v demokratični družbi," je še dodal nekdanji zunanji minister in predsedujoči Generalni skupščini ZN-a.

Vučić naj bi še naprej "vodil" vlado

Mandat trenutnega predsednika Tomislava Nikolića se konča 31. maja, do takrat pa naj bi se sestavila tudi nova vlada, saj bo Vučić premierski položaj zamenjal za predsedniškega. Odgovorni urednik tednika NIN Nikola Tomić je za televizijo N1 dejal, da se z zmago Aleksandra Vučića moč seli od premierja k predsedniku države, ki bo od zdaj naprej pravzaprav vodil vlado.

Sociolog Jovo Bakić je za N1 dejal, da ni dobro, da ne bo drugega kroga. "Če ga nimate, živite v družbi, ki ni politična zrela. Kje ni drugega kroga? V Severni Koreji," je dejal.

B. V.