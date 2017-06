Vučić predlaga, da srbsko vlado prvič vodi premierka

Na čelu srbske vlade bo lezbijka

15. junij 2017 ob 19:36,

zadnji poseg: 15. junij 2017 ob 19:47

Beograd - MMC RTV SLO/STA

Novi srbski predsednik Aleksandar Vučić je podelil mandat za sestavo vlade dosedanji ministrici za državno upravo in lokalno samoupravo Ani Brnabić, ki bo prva srbska premierka.

Vučić je dejal, da ni lahko sprejel odločitve, piše srbska tiskovna agencija Tanjug, in dodal, da to ni poraz ne za njegovo Srbsko napredno stranko (SNS) ne za koga drugega, ampak da je želel najti najboljšo rešitev. Po njegovih besedah mora prihodnja premierka, sicer nestrankarska političarka, še naprej krepiti ugled države in nadaljevati reforme.

"Zavedam se odgovornosti, ki jo prevzemam, saj bom nasledila pravega voditelja, in obveze do državljanov, ki pričakujejo vladne rezultate, ki bodo opazni tudi pri kakovosti življenja," je dejala mandatarka. Po njenem mnenju je nujno, da se dokončajo začete naloge. Dodala je, da si bo v prihodnjih mesecih prizadevala, da se Srbija pridruži modernim državam, v katerih državna uprava dela učinkovito in v korist državljanom.

V vladi bosta imela pomembnejšo vlogo Socialistična stranka Srbije in njen predsednik Ivica Dačić, čeprav je SNS na volitvah prejel večjo podporo državljanov, je še dejal Vučić. Ana Brnabić bo po Vučićevih besedah vodila ekonomski del, pogajanja z Mednarodnim denarnim skladom in proces digitalizacije, politični del pa bo prevzel Dačić, poroča portal b92.net.

41-letna nekdanja menedžerka bo prva ženska, ki bo vodila srbsko vlado. Ministrsko mesto je prvič zasedla šele pred enim letom. Njeno imenovanje je takrat kritizirala Srbska pravoslavna cerkev, saj je bila Ana Brnabić prva lezbijka, ki je postala ministrica.

Na novinarsko vprašanje, ali je Ana Brnabić le prehodna rešitev in ali bodo z beograjskimi volitvami razpisane tudi predčasne parlamentarne volitve, je Vučić odvrnil, da se ne ukvarja s špekulacijami, še poroča b92.net.

