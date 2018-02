Vučićev obisk v Zagrebu spremljajo protesti

Srbski predsednik se bo srečal tudi s premierjem

12. februar 2018 ob 12:09

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Prvi uradni obisk srbskega predsednika Aleksandra Vučića v Zagrebu spremljajo protesti združenja vdov padlih hrvaških vojakov in vojnih invalidov, ki mu očitajo njegove velikosrbske izjave med vojno na Hrvaškem.

Obisk bi moral biti na trgu med poslopjema vlade in sabora, a je hrvaška policija iz varnostnih razlogov začasno omejila dostop tja. Nekaj sto protestnikov se je potem zbralo na trgu bana Josipa Jelačića. Kot so povedali, jih ne zanima morebitno Vučićevo opravičilo zaradi vloge v vojni na Hrvaškem, temveč zahteve hrvaških predstavnikov do Srbije, predvsem odškodnina zaradi razdejanja, ki so ga povzročili Srbi med vojno na Hrvaškem, ter odgovornost za genocid na Hrvaškem.

Med protestniki, ki so izrazili tudi protest proti hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović, ker naj bi jih z vabilom Vučiću "izdala", je bilo tudi nekaj saborskih poslancev iz vladajočega HDZ-ja in opozicijskega Mosta neodvisnih list.

Vučić je v Zagrebu na dvodnevnem obisku na povabilo hrvaške predsednice, s katero sta se že srečala na Pantovčaku. Teme njunih pogovorov so bile razkrivanje usode oseb, ki so izginile leta 1945, vrnitev kulturnih dobrih, ukradenih v času vojne, dogovori o pregonu osumljenih vojnih zločincev, položaj manjšin in meja med državama, so sporočili iz predsedničinega urada. Srbski predsednik se bo v nadaljevanju obiska srečal tudi s premierjem Andrejem Plenkovićem in predsednikom sabora Gordanom Jandrokovićem.

Kot piše spletni portal hrvaške radiotelevizije, bi moral priti Vučić v Zagreb že konec lanskega leta, a je obisk preložil, ker je bil Zagreb nezadovoljen zaradi postavitve spomenika majorju JNA Milanu Tepiću v Beogradu. Tepić je sodeloval v napadih na Hrvaško.

K. T.