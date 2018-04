Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 20 glasov Ocenite to novico! Mnogo cest v Gvatemali je v slabem stanju. Foto: Reuters Dodaj v

Vzgojna kazen - obsojeni bodo morali zgraditi ceste in šolo

Revna latinskoameriška država

5. april 2018 ob 11:09

Guatemala City - MMC RTV SLO, Reuters

Devet gvatemalskih poslovnežev, ki so bili obsojeni zaradi podkupovanja, je poleg plačila denarne kazni dobilo še eno zadolžitev - zgraditi bodo morali več cest in šolo.

Sodišče v prestolnici Guatemala City je v sredo skupino obsodilo, ker je pod mizo ponujala denar javnim uslužbencem, v zameno pa so si člani skupine zagotovili več javnih naročil.

Krivdo so priznali. Vsak bo moral plačati nekaj več kot 55.000 evrov, sodišče pa je vsem skupaj naložilo tudi popravilo in gradnjo najmanj šestih cest in postavitev nove šole na podeželju te revne latinskoameriške države.

A. P. J.