Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Do srede ponoči naj bi na vzhodu ZDA zapadlo več kot pol metra snega. Foto: Reuters VIDEO ZDA v pričakovanju neurja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vzhod ZDA s strahom čaka najhujše snežno neurje letos

Veter bo pihal s hitrostjo 100 km/h, zapadlo naj bi 60 cm snega

14. marec 2017 ob 09:57

New York - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Deli vzhodne obale ZDA pričakujejo hudo snežno neurje Stella – vremenoslovci napovedujejo, da bo zapadlo okoli 60 centimetrov snega, opozarjajo pa tudi pred močnim vetrom.

Državni meteorološki urad je tako zaradi Stelle, ki je severovzhodu ZDA že prinesla sneg in dež, izdal 24-urno opozorilo pred snežnim neurjem, ki velja vse od Connecticuta do New Jerseyja. Dodatna opozorila pred neurjem so izdali še za območje od zvezne države Maine do Virginije.

V zveznih državah New York in New Jersey so že predtem razglasili izredne razmere, zaprte so številne šole, odpovedanih je več kot 6800 poletov. Največ odpovedi je bilo v New Yorku, Bostonu, Baltimoru, Washingtonu in Filadelfiji.

Guverner Connecticuta je napovedal prepoved potovanja po zvezni državi, tudi sicer pa prebivalce celotnega območja, ki naj bi ga prizadelo neurje, pozivajo, naj se izogibajo cest, poroča AFP.

Zaradi napovedanega neurja so odpovedali oziroma preložili več dogodkov. Med pomembnejšimi je srečanje nemške kanclerke Angele Merkel in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je s torka preloženo na petek.

Izredne razmere in opozorila veljajo do noči na sredo, ko naj bi se neurje rahlo umirilo.

T. K. B.